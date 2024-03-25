Новости Ида-Вирумаа
25.03.2024, 18:20

На нарвском погранпункте на выходных развернули 23 человека

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Мост дружбы в Нарве
Мост дружбы в Нарве
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

В выходные на пограничном пункте Нарва-1 проверили двух граждан Узбекистана, въезжавших в Эстонию. Оказалось, что их документы полностью подделаны. Документы были изъяты, и мужчинам разрешили въезд в Эстонию. Еще 23 человека не пустили в страну по разным причинам.

Десять россиян, пять молдаван, четырех грузин, трех израильтян и одного украинца не пустили в Эстонию, потому что у них или не было соответствующих документов для въезда, или они давали неясные показания о цели своего путешествия, или в ходе беседы пограничники решали, что люди могут быть потенциальной угрозой общественному порядку или безопасности Эстонии.

Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

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