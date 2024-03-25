25.03.2024, 20:05
Пустая лодка дрейфовала в реке Нарва(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
22 марта пограничники обнаружили пустую лодку, дрейфующую в реке Нарва. Оказалось, что многие лодки в местном порту плохо закреплены.
Пограничники дрейфующую лодку доставили на берег и связались с ее владельцем. В прошедшие выходные они проверили и другие лодки в порту и обнаружили в общей сложности 11 лодок, которые не были закреплены должным образом. Со всеми владельцами лодок провели беседы и им вынесли устное предупреждение.
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