Новости Ида-Вирумаа
25.03.2024, 20:05

Пустая лодка дрейфовала в реке Нарва

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Вид на реку Нарву
Вид на реку Нарву
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

22 марта пограничники обнаружили пустую лодку, дрейфующую в реке Нарва. Оказалось, что многие лодки в местном порту плохо закреплены.

Пограничники дрейфующую лодку доставили на берег и связались с ее владельцем. В прошедшие выходные они проверили и другие лодки в порту и обнаружили в общей сложности 11 лодок, которые не были закреплены должным образом. Со всеми владельцами лодок провели беседы и им вынесли устное предупреждение.

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