Поставщик электрических принадлежностей и решений приглашает практикантов и новых работников

„Пакет льгот и компенсаций работодателя Sonepar включает более 30 возможностей улучшения трудовой и частной жизни, а также их баланса. Среди них, например, поддержка психического здоровья, компенсация занятий спортом, решение для здоровья от Confido, круглосуточная страховка от несчастных случаев, компенсация за второй и третий день болезни и многое другое“, – представляет Герли Хальянд меры, с помощью которых предприятие поддерживает своих сотрудников. Как показал очень высокий результат проведенного осенью в концерне опроса удовлетворенности в Эстонии, работодателя Sonepar ценят высоко.

„В качестве работодателя Sonepar поддерживает карьеру и развитие своих сотрудников“, – говорит менеджер по персоналу Герли Хальянд. Глобальный охват дает дополнительную возможность, при наличии желания, подняться по карьерной лестнице в Эстонии, а также и внутри концерна на международном уровне. Программы обучения и развития, наставничество – лишь некоторые примеры того, как Sonepar заботится об улучшении трудовой жизни.

Для того, чтобы работники и студенты сферы электроэнергетики в Эстонии были в курсе новых решений и продуктов, Sonepar уже много лет проводит крупнейшую в Эстонии ярмарку электроэнергии ElectriCity , которая в этом году пройдет 18 апреля в Котле культуры (Kultuurikatel). Задумываясь о молодых кадрах, предприятие сотрудничает с Таллиннской строительной школой и постоянно предлагает студентам возможность пройти практику.

Основанный во Франции в 1969 году семейный бизнес быстро развивается. В прошлом году объем продаж по всему миру составил 33,3 миллиарда евро, что позволило предприятию стать в своей области бесспорным лидером рынка. Концерн ежегодно инвестирует несколько миллиардов долларов в развитие цепочек поставок и платформы электронных услуг и является работодателем для 45 000 человек в 40 странах. В Эстонии Sonepar работает с 1992 года и на протяжении нескольких десятилетий является одним из лидеров местного рынка. Сегодня в Эстонии работают 62 человека, а оборот за прошлый год составил 32 миллиона евро.

Важным для нас является и фокус на разнообразии и включенности. Sonepar присоединился к Конвенции о разнообразии и следует ее принципам на всех уровнях

Замечательные люди, всегда готовые прийти на помощь

Анника, работающая в Sonepar ассистентом на складе, рассматривает предприятие как место для саморазвития и карьерного роста, а также как возможность узнать что-то новое. „Я смогла расширить знания, необходимые в жизни, например, в вопросах, связанных с оказанием первой помощи или эргономикой рабочего места, и настолько основательно, что могу при необходимости помочь своим коллегам“, – говорит она и добавляет, что во многом это вопрос доверия. Если есть желание сделать больше, стать в чем-то лучшим, Sonepar не сомневается в члене своей команды.

Продавец-логист Сигмар поддерживает утверждение коллеги о том, что обучение имеет для карьеры важное значение. „На данный момент самым большим стимулом своего развития я вижу новый участок работы, связанный с настройкой электрозарядных устройств. Но у нас определенно хорошая компания – замечательные люди, всегда готовые прийти на помощь. Здесь можно получить хорошее представление о сфере электричества“, – подчеркивает Сигмар роль коллег в благоприятной рабочей среде.

В Sonepar работа и личная жизнь четко разделены. По словам Анники, рабочий день заканчивается в разумное время (16:30), поэтому в рабочие дни остается больше времени для частной жизни. „Мысли о работе нужно оставлять на рабочем месте, чтобы четко разделять эти два мира“, – говорит Анника. Она не переносит мысли о работе на бесчисленные возможности для проведения свободного времени, которые предлагает Sonepar. Анника считает, что на предприятии есть ряд различных совместных мероприятий и совместного времяпровождения, например, призыв во время месяца движения ездить на работу на велосипеде. „Помогает также ежемесячная компенсация занятий спортом, возможность ходить на массаж и совместные мероприятия для всех коллег“. По словам Сигмара, на предприятии хороший баланс между работой и частной жизнью, и времени хватает на всё.

Для тех, кто в будущем планирует устроиться в Sonepar на работу или прийти на практику, Анника подчеркивает преимущества предприятия: „У нас очень удобный график работы, человечные и профессиональные руководители, достойные льготы и компенсации, разнообразные совместные мероприятия“.

Sonepar Grupp 2023 Оборот 33,3 млрд евро

40 стран

45 000 сотрудников

180 логистических центров

2400 представительств