МНЕНИЕ | Михаил Крутихин: „Юридической системы, позволяющей надеяться на справедливость, в России нет“

Ох уж эти мне параллели. ИГИЛ и путинская Россия.

И тут, и там – фиктивное „государство“. В исламском – бесноватые садисты, буквально понимающие заповеди своего пророка. В российском – воровская шайка „чекистов“.

И если у игиловцев есть какое-то подобие закона в виде шариата, защищающего мусульман, то для путиноидов законов и в целом правовой системы не существует: ни Конституции, ни УК, ни международного права. Юридической системы, позволяющей надеяться на справедливость, в России нет.

И те, и другие совершают массовые убийства мирных людей, сея разрушения. То есть и те, и другие – террористы по определению.

Друзья путинского режима: ХАМАС, Хезболла и так далее – такие же террористы, как ИГИЛ. Кто-то в „Фейсбуке“ сегодня заметил: налёт на „Крокус“ – это преступление на почве ревности.

Показательно, что свечки на картинках и слова соболезнования публикуют и те, кто ни словом не выразил сочувствия ежедневным бомбёжкам мирных городов, жертвам путинского террора в Буче и Мариуполе.

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