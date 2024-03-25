DELFI В УКРАИНЕ | В Киеве ракетный удар повредил академию. Кличко: „Это терроризм“
25 марта в результате российского ракетного удара РФ по Киеву разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука. Как сообщил Delfi мэр Киева Виталий Кличко, пострадали пятеро людей, двое из них госпитализированы, в том числе 16-летняя девушка.
В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.
По словам Кличко, который находился на месте падения обломков сбитой российской ракеты у академии, воздушная тревога прозвучала одновременно со взрывами. Три взрыва одновременно прозвучали в трех районах столицы: в Печерском, Соломенском и Дарницком. „По счастливой случайности в данном учебном заведении никто не погиб. На данный момент пятеро людей обратились за помощью, двое из них госпитализированы, в том числе 16-летняя девочка“, - рассказал Кличко.
Он обратил внимание, что в данном месте не находится никаких военных объектов. „Это можно объяснить лишь одним: это терроризм, не более того“, - говорит Кличко.
Да, в самом учебном заведении были люди. Это студенты, преподаватели, административный персонал. Шел учебный процесс. Работали лектории, работали лаборатории. Но к счастью в спортивном зале, который стал эпицентром удара, в этот момент занятий никаких не было. Спортивный зал был закрыт. Есть один пострадавший человек из числа работников академии.
Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, который также находился на месте происшествия, рассказал, что в учебном заведении были люди.
„Это студенты, преподаватели, административный персонал. Шел учебный процесс. Работали лектории, лаборатории. Но, к счастью, в спортивном зале, который стал эпицентром взрыва, в этот момент никаких занятий не было. Спортивный зал был закрыт. Есть один пострадавший человек из числа работников академии, это заведующая лабораторией. У нее несложные травмы, и ей сейчас оказывается первая медицинская помощь“, - говорит он.
Карандеев констатирует, что к сожалению, учебный процесс в академии будет приостановлен, поскольку необходимо провести проверку состояния электрических сетей, газораспределительных систем, а также установить, насколько безопасно сейчас находиться в здании академии.
По его словам, общежитие, которое находится рядом, может функционировать. „Сейчас там нет газа, но мы поможем студентам с тем, чтобы обеспечить их электрическими плитками“, - добавляет он.
Министр говорит, что для обеспечения учебного процесса в высшем учебном заведении должны быть и спортивный зал, и актовый зал. После демонтажа разрушенного здания на месте нынешнего будет построено новое. „Жизнь продолжается, и мы обязаны думать о том, чтобы учебный процесс не прерывался.
Мы скорее всего спроектируем новое здание и в будущем построим такой современный комплекс, который бы соединял и актовый, и спортивный залы, и возможно другие какие-то помещения“, - рассказал Карандеев.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинская ПВО уничтожила над Киевом две баллистические ракеты. Их тип устанавливается.
В Голосеевском районе обнаружили обломки ракеты в лесополосе. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. Обломок ракеты также попал в частный дом в микрорайоне Осокорки.
В Печерском районе Киева в результате российской ракетной атаки пострадали семь человек.