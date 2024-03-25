DELFI В УКРАИНЕ | В Киеве ракетный удар повредил академию. Кличко: „Это терроризм“

В частности, полностью разрушены спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр.

По словам Кличко, который находился на месте падения обломков сбитой российской ракеты у академии, воздушная тревога прозвучала одновременно со взрывами. Три взрыва одновременно прозвучали в трех районах столицы: в Печерском, Соломенском и Дарницком. „По счастливой случайности в данном учебном заведении никто не погиб. На данный момент пятеро людей обратились за помощью, двое из них госпитализированы, в том числе 16-летняя девочка“, - рассказал Кличко.

Он обратил внимание, что в данном месте не находится никаких военных объектов. „Это можно объяснить лишь одним: это терроризм, не более того“, - говорит Кличко.

Да, в самом учебном заведении были люди. Это студенты, преподаватели, административный персонал. Шел учебный процесс. Работали лектории, работали лаборатории. Но к счастью в спортивном зале, который стал эпицентром удара, в этот момент занятий никаких не было. Спортивный зал был закрыт. Есть один пострадавший человек из числа работников академии.

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, который также находился на месте происшествия, рассказал, что в учебном заведении были люди.

„Это студенты, преподаватели, административный персонал. Шел учебный процесс. Работали лектории, лаборатории. Но, к счастью, в спортивном зале, который стал эпицентром взрыва, в этот момент никаких занятий не было. Спортивный зал был закрыт. Есть один пострадавший человек из числа работников академии, это заведующая лабораторией. У нее несложные травмы, и ей сейчас оказывается первая медицинская помощь“, - говорит он.

Карандеев констатирует, что к сожалению, учебный процесс в академии будет приостановлен, поскольку необходимо провести проверку состояния электрических сетей, газораспределительных систем, а также установить, насколько безопасно сейчас находиться в здании академии.