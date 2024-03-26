Американские нацисты и Алиса в Стране чудес: о чем новый фильм „Нежный восток“?

Это действительно очень похоже на сказку, причем на сказку сновидческую, не слишком детскую и не слишком радужную по своему содержанию. Лилиан – школьница из американской провинции – отправляется с классом на экскурсию в Вашингтон. Там, в силу больше внутренних, чем внешних причин, она решается сбежать от класса, отколоться от группы и провести остаток своей поездки в одиночестве, наслаждаясь, так сказать, соло-трипом.

И это немножко да, трип во всех смыслах этого слова. Подобно сказочной Алисе, Лилиан проваливается в нору ирреальности, и уже никогда не сможет оттуда выбраться, даже если и покажется, что да. В „Нежном востоке“ намешано все – тут вам и роуд-муви, тут вам и кино о воспитании, тут вам и гротескный срез американской действительности, тут вам и, полагаю, путешествие Алисы с первой до последней горизонтали шахматной доски, а потом обратно, а потом ещё по диагонали и еще как-нибудь.

Лилиан проводит время сначала с панк-эко-активистами, потом с американскими белыми нацистами, потом со съемочной группой независимого фильма, потом с монахами одного там монастыря – может быть, я что-то упустил, не помню. В общем, общественные страты представлены в фильме самые радикальные, от и до. И знаете что? Ни к одной из них нельзя – судя по фильму – относиться серьезно. Нет, сами они, конечно, все на очень „серьезных щах“, расширяют пространство борьбы и так далее – особенно нацисты, там вообще с юмором плохо. Но как-то так всегда получается, что Лилиан своей непосредственностью, даже самим своим появлением в каждой из этих групп несколько колеблет ее устои и идеалы, несколько подрывает стабильность каждого из маленьких мирков, в которых оказывается. Мы даже, может быть, этого и не видим непосредственно в кадре, но ощущение такое режиссёр оставляет.

Просто потому, что Лилиан – такая наивная (возможно, это только кажется, в „Алисе“ ничего нельзя принимать за чистую монету) и ничем ещё не запятнанная, в смысле выбора своего жизненного пути.