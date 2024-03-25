МОК утвердил флаг и гимн на ОИ для нейтральных атлетов из России и Беларуси

Флаг представляет собой надпись по кругу "Индивидуальный нейтральный атлет" с аббревиатурой AIN в центре, она выполнена в белом цвете, фон флага – бирюзовый, сообщает пресс-служба МОК.

"В гимне не будет никаких слов. Медали не будут отображаться в командном зачете", – сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Он добавил, что "гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе. У мелодии нет текста, но когда вы послушаете его, то поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства и поднимает настроение".

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио-2021 и Пекине-2022 при награждении атлетов из России, выступавших под нейтральным флагом, звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

Также стало известно, что МОК не потребует от россиян подписывать декларации с осуждением боевых действий. При этом МОК не допустит к участию спортсменов, активно поддерживающих боевые действия.

"Мы не будем требовать от спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе, подписывать какие‑то дополнительные декларации. Как и все участники Олимпийских игр, они должны будут подписать только согласие с олимпийской хартией", - заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

МОК утвердил состав комиссии для проверки нейтрального статуса россиян и белорусов к ОИ-2024. В комиссию вошли бывший баскетболист сборной Испании и двукратный чемпион НБА Пау Газоль, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи Ю Сын Мин и экс-синхронистка и вице-президент МОК Николь Хевертц.