МНЕНИЕ | Рийбе: знал ли Юри Ратас что-нибудь еще о Porto Franco, раз переписал дом на имя жены?(5)
12 января 2021 года Эстонию охватила политическая буря, когда стали достоянием общественности так называемые подозрения в отношении Porto Franco, после чего Юри Ратас, бывший председатель Центристской партии Эстонии, в течение суток подал в отставку с поста премьер-министра. Хотя позднее суд первой инстанции оправдал стороны, в понедельник Таллиннский окружной суд отменил предыдущее оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое, признав обвиняемых виновными и наложив на Центристскую партию штраф в один миллион евро.
Я верю в правовую систему Эстонской Республики. Если решение после Государственного суда останется в силе, то Центристская партия должна сделать из этого выводы. Это, конечно, станет большим финансовым ударом для партии, но идеологическая база остается сильной. Я верю, что Центристская партия справится с этой ситуацией и станет сильнее, чем когда-либо. Это то, что Центристская партия демонстрировала в различных кризисах на протяжении всей своей истории. К сожалению, тени прошлого препятствуют прогрессу сегодняшней новой Центристской партии.