МНЕНИЕ | Рийбе: знал ли Юри Ратас что-нибудь еще о Porto Franco, раз переписал дом на имя жены?

Я верю в правовую систему Эстонской Республики. Если решение после Государственного суда останется в силе, то Центристская партия должна сделать из этого выводы. Это, конечно, станет большим финансовым ударом для партии, но идеологическая база остается сильной. Я верю, что Центристская партия справится с этой ситуацией и станет сильнее, чем когда-либо. Это то, что Центристская партия демонстрировала в различных кризисах на протяжении всей своей истории. К сожалению, тени прошлого препятствуют прогрессу сегодняшней новой Центристской партии.