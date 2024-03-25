МНЕНИЕ | Вадим Штепа: Кремлевский почерк одинаков. В России после теракта могут вернуть смертную казнь

Теракт случился для российской власти удивительно вовремя – спустя всего неделю после очередных „выборов Путина“. Поскольку никакие реальные его оппоненты на них допущены не были, а главный политический противник Путина – Алексей Навальный – вообще убит, многие на Западе обсуждали возможное непризнание легитимности этих выборов, как с 2020 года не признают легитимность диктатора Лукашенко.