25.03.2024, 16:30
МНЕНИЕ | Вадим Штепа: Кремлевский почерк одинаков. В России после теракта могут вернуть смертную казнь(17)
ФОТО: | EPA
Как известно, вечером 22 марта крупный московский концертный зал „Крокус Сити Холл“ был атакован террористами, которые массово расстреливали людей и подожгли здание. Официальное число погибших к данному моменту – 144. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур.
Теракт случился для российской власти удивительно вовремя – спустя всего неделю после очередных „выборов Путина“. Поскольку никакие реальные его оппоненты на них допущены не были, а главный политический противник Путина – Алексей Навальный – вообще убит, многие на Западе обсуждали возможное непризнание легитимности этих выборов, как с 2020 года не признают легитимность диктатора Лукашенко.