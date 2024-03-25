Мнение
25.03.2024, 16:30

МНЕНИЕ | Вадим Штепа: Кремлевский почерк одинаков. В России после теракта могут вернуть смертную казнь

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Вадим Штепа
российский регионалист
Приспущенный в знак траура флаг может ввести в заблуждение. Не исключено, что террористический акт сыграет на руку Кремлю.
Приспущенный в знак траура флаг может ввести в заблуждение. Не исключено, что террористический акт сыграет на руку Кремлю.
ФОТО: SERGEI ILNITSKY | EPA

Как известно, вечером 22 марта крупный московский концертный зал „Крокус Сити Холл“ был атакован террористами, которые массово расстреливали людей и подожгли здание. Официальное число погибших к данному моменту – 144. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур.

Теракт случился для российской власти удивительно вовремя – спустя всего неделю после очередных „выборов Путина“. Поскольку никакие реальные его оппоненты на них допущены не были, а главный политический противник Путина – Алексей Навальный – вообще убит, многие на Западе обсуждали возможное непризнание легитимности этих выборов, как с 2020 года не признают легитимность диктатора Лукашенко.

Но теперь, после жестокого теракта в Москве, западные лидеры выражают сочувствие Путину, и он вновь превратился в „уважаемого господина президента“ из тирана, узурпировавшего власть на 30 лет. И вновь оказывается союзником в „борьбе с мировым терроризмом“.

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