Эксперт: поражение Украины чревато массовым исходом беженцев

В случае военного поражения Киева в оборонительной войне против России, из Украины хлынут миллионы новых беженцев, предупредил эксперт по миграции Геральд Кнаус (Gerald Knaus). "Те в Европе, кто сейчас колеблется по поводу расширения помощи Украине, по-настоящему все еще не поняли, что поставлено на карту", - сказал он в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), обнародованном в понедельник, 25 марта.

"Если Украина проиграет, то мы столкнемся с самым массовым перемещением беженцев с 1940-х годов. Тогда к нам прибудут многие миллионы других людей. У нас уже сейчас около десяти миллионов перемещенных украинцев. Многие миллионы других остались в Украине в надежде на успех, но если эта уверенность исчезнет, то количество беженцев быстро возрастет“, - указал Кнаус.

В этой связи эксперт напомнил о периоде сразу после российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда из этой страны за три первые недели бежали три миллиона человек.

Миллионы новых украинских беженцев

В интервью RND Геральд Кнаус не стал прогнозировать, сколько новых беженцев может прибыть в Германию в случае поражения Украины. Он напомнил, что из 4,2 млн украинских беженцев в Евросоюзе 1,2 млн находятся в Германии.

"На душу населения это меньше, чем в Польше, Чехии и Болгарии, но в десять раз больше, чем во Франции", - отметил эксперт.

Между тем издание Der Spiegel сообщило 22 марта со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ, что в настоящее время в Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев. Это приблизительно на 250 000 человек больше, чем в 2023 году. Как следует из публикации, количество граждан Украины, которые бегут от российской военной агрессии, сейчас превышает число просителей убежища в Германии из других стран.

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