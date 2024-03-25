МНЕНИЕ | Андрей Терехов: „Мартовская депортация это общее горе эстонцев и русских“
Сегодня Эстония вспоминает о жертвах советских депортаций. 75 лет назад, 25 марта 1949 года во время советской оккупации Эстонии произошла самая массовая депортация. После „мартовских событий“ несколько тысяч эстоноземельцев были выселены в Сибирь и другие регионы Советской России.
Этот день является трагическим и для русскоязычного населения нашей страны. Потому что советский режим не разбирал, кого репрессировать и кого депортировать. Нынешняя путинская Россия мало чем отличается от СССР: она так же устраивает террор и геноцид в Украине, похищает и депортирует украинцев. И внутри страны путинский режим успевает разобраться с „неугодными“, подвергая их репрессиям и гонениям.
Говоря о России, следует отметить, что в ближайшее время там нет никаких перспектив для развития оппозиции и свержения Путина, минувшие президентские „выборы“ наглядно показали, что старания оппозиции были не достаточными. Единственная сила которая может остановить Путина это ВСУ. Именно Украина сейчас борется с путинским режимом, давая ему отпор на своей территории.
Я хочу напомнить читателю о том, почему важна память о тех, кто пострадал от советского режима и подчеркнуть, что качественное образование повышает осведомленность русскоязычных учеников об этих страшных страницах истории. Ведь в той или иной степени почти каждый житель нашей страны пострадал от действий коммунистического режима.
В Таллинне сегодня проходят различные мероприятия, посвященные этому памятному дню. Но интереснее Нарва: в этом городе члены НКО „Открытая Республика“ организовывают зажжение свечей на отремонтированной ратушной площади. В прошлом году мы делали это, проводя линию из свечек от памятника Кереса до памятника Пушкину. Ведь как я и говорил, это наше общее горе, горе эстонцев и русских.
Я, будучи учеником Ласнамяэской русской гимназии и русскоязычным, полностью разделяю трагедию всех эстонских и русских семей, которые пострадали в результате депортации. К сожалению, уровень преподавания истории в русских школах обычно показывает, что история депортации и репрессий рассматривается недостаточно глубоко, мимоходом. Однако моя школа - исключение, нам повезло с учительницей истории: она преподает историю, не деля ее на „плохую“ и „хорошую“, такой, какой история творилась в 20м веке. Нашей учительнице удалось воспитать поколение молодых людей, которые знают и понимают историю, без пропагандистской шелухи и замалчивания.
Я считаю, что в школах должно проводиться больше информационных кампаний, рассказывающих о преступлениях советского режима. В своей школе ничего внеклассного на эту тему я не помню, но убежден, что такие уроки по истории советских преступлений - необходимы.
Коммунисты принесли много горя и страданий нашей стране, и 25 марта должен стать днем, когда мы чтим историю и память. Мы не забудем.
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