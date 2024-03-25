МНЕНИЕ | Андрей Терехов: „Мартовская депортация это общее горе эстонцев и русских“

Этот день является трагическим и для русскоязычного населения нашей страны. Потому что советский режим не разбирал, кого репрессировать и кого депортировать. Нынешняя путинская Россия мало чем отличается от СССР: она так же устраивает террор и геноцид в Украине, похищает и депортирует украинцев. И внутри страны путинский режим успевает разобраться с „неугодными“, подвергая их репрессиям и гонениям.

Говоря о России, следует отметить, что в ближайшее время там нет никаких перспектив для развития оппозиции и свержения Путина, минувшие президентские „выборы“ наглядно показали, что старания оппозиции были не достаточными. Единственная сила которая может остановить Путина это ВСУ. Именно Украина сейчас борется с путинским режимом, давая ему отпор на своей территории.

Я хочу напомнить читателю о том, почему важна память о тех, кто пострадал от советского режима и подчеркнуть, что качественное образование повышает осведомленность русскоязычных учеников об этих страшных страницах истории. Ведь в той или иной степени почти каждый житель нашей страны пострадал от действий коммунистического режима.

В Таллинне сегодня проходят различные мероприятия, посвященные этому памятному дню. Но интереснее Нарва: в этом городе члены НКО „Открытая Республика“ организовывают зажжение свечей на отремонтированной ратушной площади. В прошлом году мы делали это, проводя линию из свечек от памятника Кереса до памятника Пушкину. Ведь как я и говорил, это наше общее горе, горе эстонцев и русских.