За рубежом
25.03.2024, 12:10

Над Киевом сбили две ракеты. Пострадали пять человек, разрушено нежилое здание

 
Фото с места событий.
Фото с места событий.
ФОТО: Erakogu

В Печерском районе Киева в результате падения обломков ракеты пострадали пять человек, сообщил мэр города Виталий Кличко. Об этом пишет Meduza.

Троим пострадавшим оказали помощь на месте. Еще двоих, в том числе, 16-летнюю девушку, госпитализировали.

При падении обломков было разрушено нежилое трехэтажное здание в Печерском районе, уточнил Кличко. Также обломки ракет, как сообщает Киевская военная администрация, упали в лесополосе в Голосеевском районе и в Днепровском районе. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом, но о пострадавших пока не сообщалось.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что российские войска нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами, выпущенными из Крыма, которые были уничтожены. Их тип уточняется.

  • Ранее Виталий Кличко сообщил о звуках взрывов в столице. Через некоторое время после этого воздушная тревога в Киеве была отменена.

  • Предыдущий масштабный ракетный удар по Киеву российские войска нанесли в ночь на 21 марта, над городом было сбито около 30 ракет. Пострадали не менее 13 человек, о погибших не сообщалось. Минобороны России заявило, что удар был нанесен по „центрам принятия решений ВСУ“. Источник „Украинской правды“ в спецслужбе сказал, что ракеты были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

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