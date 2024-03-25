Над Киевом сбили две ракеты. Пострадали пять человек, разрушено нежилое здание

Ранее Виталий Кличко сообщил о звуках взрывов в столице. Через некоторое время после этого воздушная тревога в Киеве была отменена.

Предыдущий масштабный ракетный удар по Киеву российские войска нанесли в ночь на 21 марта, над городом было сбито около 30 ракет. Пострадали не менее 13 человек, о погибших не сообщалось. Минобороны России заявило, что удар был нанесен по „центрам принятия решений ВСУ“. Источник „Украинской правды“ в спецслужбе сказал, что ракеты были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.