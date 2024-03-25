Генсек союза фехтования Эстонии: вопрос о главном тренере будет обсуждаться на следующем заседании правления

Наши олимпийские надежды угасли на этапе КМ в Нанкине (Китай), где женская сборная Эстонии заняла девятое место.

Генеральный секретарь Эстонской ассоциации фехтовальщиков Айвар Паальберг заявил, что женская сборная потеряла свои олимпийские путевки не в Нанкине, а намного раньше, сообщает ERR Sport.

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„Это решение [смена тренера] находится в компетенции совета директоров и, несомненно, будет обсуждаться на следующем заседании“, — сказал Айвар Паальберг. „Нам нужно разработать план будущего для сборной. В этом году впереди еще чемпионат Европы. Но после этого мы должны понять, как нам двигаться дальше и с какими финансовыми ресурсами“.

По поводу ухода Катрин Лехис из женской сборной Айвар Паальберг заявила: „Союз фехтования и я лично пригласили Катрин в команду, но окончательное решение по-прежнему остается за спортсменкой. Это вопрос взаимоотношений между людьми, и союз фехтования может попытаться договориться, но в конечном итоге человек сам решает, как ему двигаться дальше“.

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