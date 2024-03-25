МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Путинские террористы проморгали исламских террористов“
Боевики пришли в зал, где должен был начаться концерт, и там расстреливали людей, а потом подожгли зрительские кресла при помощи бутылок с горючей жидкостью. Очевидцы говорят, что прошел час, пока силовики решились войти в здание. До этого они делали все, что угодно – гоняли людей с улицы, дрались с журналистами, но приступать к своим обязанностям не спешили. Там ведь можно погибнуть. Это вам не издевательства в отделах полиции над юношами и девушками с плакатами „Россия будет свободной!“ Тут в „Крокусе“ орудовали настоящие головорезы, готовые убивать и умирать.
В пятницу в Москве произошел самый крупный за последние годы теракт. По последним данным Следственного комитета, в концертно-выставочном комплексе „Крокус Сити Холл“ погибло 144 человек и больше 200 было ранено. Боевики были хорошо вооружены и расстреливали всех, кто попадался на их пути. Силовики прибыли через час, когда здание уже горело. Террористы успели к тому моменту уехать с места на машине. Незадолго до этого американские спецслужбы предупреждали своих российских коллег о планируемом теракте, но их никто не послушал, ведь сам Владимир Путин назвал будущую бойню в „Крокусе“ - „провокацией“.