Глава программы нового центра технологий в мультимедийной сфере: перестаньте говорить, что в Ида-Вирумаа нечего делать, это не так(1)
Прием заявок в программу идет полным ходом и продлится до 30 апреля, а сама программа акселерации стартует уже в мае. Для Северо-Востока это новый шаг к тому, чтобы разнообразить предпринимательский ландшафт и способствовать развитию появления новых талантов и технологий в сфере киноиндустрии.
Кто-то встретил это событие восторженно, кто-то со сдержанным интересом, а кто-то - со скептицизмом и даже недоверием.
Станет ли Ида-Вирумаа местом, вдохновляющим снимать большое кино и производить для киноиндустрии новые технологические решения? Почему скептицизм - путь в никуда, и кто именно может и должен делать жизнь здесь лучше, ярче, привлекательнее и богаче? Об этом - разговор с руководителем программы Акселерации кино и мультимедиа Технополя Ольгой Курдовской.
Начну с очевидного и не очень приятного вопроса: ну какое производство фильмов в Ида-Вирумаа? Наверняка уже приходилось отбиваться от скептических замечаний местных людей.
Давайте рассмотрим очевидное: наличие скепсиса в отношении кинопроизводства в Ида-Вирумаа. Некоторые считают, что наш регион не ассоциируется с киноиндустрией, но это восприятие устарело: Ида-Вирумаа активно развивается в кинематографическом направлении. Примеры таких фильмов, как “Выбор”, “Эрик каменное сердце”, “Аптекарь Мельхиор” и “Oмерта 6/12” (со-продюсер Stellar Film (Эстония)), а также текущие съемки в Кохтла-Ярве и Силламяэ биографической драмы об олимпийской чемпионке Эрике Салумяэ, подтверждают наш потенциал.
Ошибочно думать, что отсутствие широко известной истории кинопроизводства равносильно отсутствию возможностей. Ида-Вирумаа предлагает уникальные локации и, благодаря компактности региона, интересен. Финансовая поддержка, предоставляемая Вируским фондом кино, и растущее сообщество профессионалов также играют ключевую роль. Помимо этого, технологический сектор в Эстонии активно развивается и расширяется, что создает благоприятную почву для появления новых идей в аудиовизуальной сфере, и с появлением Инновационного комплекса, на мой взгляд, это только ускорит процессы. Ко всему прочему в Эстонии неплохо развивается игровая сфера. Развитие это связано с общими технологическими трендами и потребностями в создании захватывающего контента, который может найти применение и в кинопроизводстве.
Что касается скептицизма в целом, то это естественная реакция на непривычные идеи, но он не должен стать камнем преткновения для прогресса. Мы должны изменить наше мышление и открыться новым возможностям. Важно понимать: все зависит от нас самих, от нашего отношения: если мы здесь живем и хотим, чтобы тут было здорово жить, то нужно перестать быть скептиками и начать хотя бы присматриваться к тому, что делают другие. Мир такой, каким смыслом мы его наполняем.
Может, люди думают, мол, Ида-Вирумаа - маленький, Эстония - тоже не особо разгонишься?
Мир настолько изменился, что физически можно находиться где угодно, и управлять своим стартапом и выходить на большой рынок из Йыхви или - наоборот, быть резидентом Эстонии, и при этом путешествовать и работать онлайн. Такое чувство, что мы живем в эпоху, когда вообще не особенно важно, где именно ты находишься физически. Может, и для нас это как раз то время, когда все можно пересмотреть и попробовать начать еще раз сначала.
Около трех лет подготовительной работы, и Ида-Вирумаа заполучил себе IDA Hub? Какие цели перед собой теперь ставят сами организаторы, как вы видите влияние центра на регион?
Одна из самых серьезных проблем - отток из региона молодежи. Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub является не просто местом для встречи, но и катализатором новых возможностей для местных и зарубежных кинематографистов. Наша цель — создать сильную и динамичную экосистему, которая будет способствовать прогрессу киноиндустрии в Эстонии и генерации новаторских идей, разработке передовых технологий и поиску новых талантов. Мы нацелены на то, чтобы молодежь Ида-Вирумаа видела реальные перспективы для самореализации в этом регионе и чтобы местный малый бизнес мог расширять свои возможности за счет увеличения объемов продаж своей продукции. Поэтому не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть полный потенциал Ида-Вирумаа как важного центра киноиндустрии.
Заявки уже можно подавать, программа стартует в мае. Кто может принять в ней участие и что вообще ждет тех, кто испытывает интерес к стартапам в сфере мультимедиа?
Основная программа Технополя представляет собой акселерационную программу, фокусирующуюся на кино и мультимедиа, где смогут получит старт стартапы с технологическими идеями в области киноиндустрии. Продолжительность программы составляет полгода и включает в себя, как обучающую, так и менторскую поддержку. Те, кто успешно завершат программу, получат возможность принять участие в последующей экспортной программе, нацеленной на стартапы, готовые к привлечению своих первых инвестиций и выходу на экспортные рынки. Наша главная задача — помочь вам найти потенциальных инвесторов и познакомить вас с ключевыми лицами, знакомство с которыми может способствовать налаживанию международных связей и масштабированию вашего продукта.
Группа, которую мы сейчас набираем является своего рода пилотной. Наша задача - максимально адаптировать содержание программы. Возможно, потребуется изменить некоторые элементы программы либо внести новые, чтобы сделать ее максимально ценной и эффективной для участников. В первую очередь, программа акселерации сосредоточена на менторской поддержке, что критически важно для команд, которые находятся на ранних стадиях развития. Для технологических стартапов крайне важно найти ту бизнес-модель, которая будет приносить доход и позволит масштабировать продукт. Создание первичного продукта может показаться несложным, но настоящие трудности возникают тогда, когда вы создали прототип, а как продать то, чего еще нет, ума не приложите.
В дополнение к основной программе в апреле пройдет трехдневный интенсив, своего рода технологический лагерь, в ходе которого вы получите базовые знания о том, как создать свой стартап и сможете предпринять первые шаги в этом направлении. Например, вы сможете подготовить свой первый питч-дек (презентацию) и потренироваться в презентации. Самое важное - вы получите ценные рекомендации по развитию своего стартапа от наших экспертов и менторов, а также поймете, в каком направлении двигаться дальше.
У нас также запланированы и мероприятия, которые рассчитаны на более широкий круг людей, цель которых вдохновить как можно людей открыть для себя мир индустрии и изучить актуальные направления ее развития. Может быть, среди участников найдутся те, кто сегодня размышляет о смене профессиональной деятельности и готов инвестировать сам в область, обещающую финансовую выгоду. К примеру, открытие студии разработки игр, коих в Ида-Вирумаа … может и одна найдется на весь регион.
В ближайшее время что-то планируется в связи с этим проектом для заинтересованных?
Из ближайших мероприятий, на которое я хочу пригласить всех заинтересованных - инспирационный вечер, которое пройдет уже 28 марта в kood/Jõhvi (с онлайн трансляцией). Речь там пойдет о трендах и перспективах развития рынка видеоигр в Эстонии: это касается VR, ПК- и мобильных игр. Тема выбрана неслучайно, потому что аудиовизуальные технологии, используемые в игровой индустрии, находят применение и в киноиндустрии. Это связано с общими технологическими трендами и потребностями в создании захватывающего контента, как в играх, так и в кино.
Мы будем говорить о текущих трендах на рынке видеоигр в Эстонии: сделаем обзор наиболее популярных жанров и игр, предпочтений пользователей, влияния глобальных тенденций на эстонский рынок.
Речь пойдет и о росте и развитии мобильных игр: как мобильные игры влияют на рынок в Эстонии, какие новинки появляются, какие технологические инновации о виртуальной реальности (VR) и ее влиянии на рынок: как VR изменяет пейзаж игровой индустрии в Эстонии, какие VR-игры популярны, как развиваются VR-технологии.
Не оставим без внимания и тему рынка ПК-игр: текущем положении и будущем ПК-игр в Эстонии, влиянии стриминговых сервисов и подписок на игры. Статистика, перспективы, прогнозы на будущее. Могу вас уверить - это будет полезно и информативно!
Есть ли для участников какие-то возрастные ограничения?
Историй о том, как ребенок в 15 лет зарабатывает приличные деньги - огромное количество. Если вы, как родитель, видите, что ваш ребенок предприимчив и активен, проявляет интерес к технологиям, видеоиграм, кино, фотографии или робототехнике, помогите ему найти дорогу к нам, помогите ему стать частью инновационной среды. Кто знает, может быть именно из его идеи и начинаний вырастет настоящий стартап либо он станет самым молодым предпринимателем в регионе, который сможет обеспечить рабочими современными местами кучу талантливых мальчишек и девчонок, как и он сам.
Какой бы вы совет дали молодому человеку, только начинающему свой профессиональный путь?
Если вы реально хотите достичь каких-то результатов, вы должны начинать строить свое коммьюнити. Вообще это должно стать целью каждого молодого современного человека. Важно окружить себя правильными людьми, с людьми, которые ставят цели и идут к ним, с людьми, которые добиваются успеха, с теми, с кем будете развиваться, за которыми вы будете хотеть идти. Это задача посильная. И однажды, оглянувшись назад, вы удивитесь, сколько достижений вы смогли осуществить.
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