Глава программы нового центра технологий в мультимедийной сфере: перестаньте говорить, что в Ида-Вирумаа нечего делать, это не так

Ошибочно думать, что отсутствие широко известной истории кинопроизводства равносильно отсутствию возможностей. Ида-Вирумаа предлагает уникальные локации и, благодаря компактности региона, интересен. Финансовая поддержка, предоставляемая Вируским фондом кино, и растущее сообщество профессионалов также играют ключевую роль. Помимо этого, технологический сектор в Эстонии активно развивается и расширяется, что создает благоприятную почву для появления новых идей в аудиовизуальной сфере, и с появлением Инновационного комплекса, на мой взгляд, это только ускорит процессы. Ко всему прочему в Эстонии неплохо развивается игровая сфера. Развитие это связано с общими технологическими трендами и потребностями в создании захватывающего контента, который может найти применение и в кинопроизводстве.

Давайте рассмотрим очевидное: наличие скепсиса в отношении кинопроизводства в Ида-Вирумаа. Некоторые считают, что наш регион не ассоциируется с киноиндустрией, но это восприятие устарело: Ида-Вирумаа активно развивается в кинематографическом направлении. Примеры таких фильмов, как “Выбор”, “Эрик каменное сердце”, “Аптекарь Мельхиор” и “Oмерта 6/12” (со-продюсер Stellar Film (Эстония)), а также текущие съемки в Кохтла-Ярве и Силламяэ биографической драмы об олимпийской чемпионке Эрике Салумяэ, подтверждают наш потенциал.

Начну с очевидного и не очень приятного вопроса: ну какое производство фильмов в Ида-Вирумаа? Наверняка уже приходилось отбиваться от скептических замечаний местных людей.

Станет ли Ида-Вирумаа местом, вдохновляющим снимать большое кино и производить для киноиндустрии новые технологические решения? Почему скептицизм - путь в никуда, и кто именно может и должен делать жизнь здесь лучше, ярче, привлекательнее и богаче? Об этом - разговор с руководителем программы Акселерации кино и мультимедиа Технополя Ольгой Курдовской.

Прием заявок в программу идет полным ходом и продлится до 30 апреля, а сама программа акселерации стартует уже в мае. Для Северо-Востока это новый шаг к тому, чтобы разнообразить предпринимательский ландшафт и способствовать развитию появления новых талантов и технологий в сфере киноиндустрии.

Что касается скептицизма в целом, то это естественная реакция на непривычные идеи, но он не должен стать камнем преткновения для прогресса. Мы должны изменить наше мышление и открыться новым возможностям. Важно понимать: все зависит от нас самих, от нашего отношения: если мы здесь живем и хотим, чтобы тут было здорово жить, то нужно перестать быть скептиками и начать хотя бы присматриваться к тому, что делают другие. Мир такой, каким смыслом мы его наполняем.

Может, люди думают, мол, Ида-Вирумаа - маленький, Эстония - тоже не особо разгонишься?

Мир настолько изменился, что физически можно находиться где угодно, и управлять своим стартапом и выходить на большой рынок из Йыхви или - наоборот, быть резидентом Эстонии, и при этом путешествовать и работать онлайн. Такое чувство, что мы живем в эпоху, когда вообще не особенно важно, где именно ты находишься физически. Может, и для нас это как раз то время, когда все можно пересмотреть и попробовать начать еще раз сначала.

Около трех лет подготовительной работы, и Ида-Вирумаа заполучил себе IDA Hub? Какие цели перед собой теперь ставят сами организаторы, как вы видите влияние центра на регион?

Одна из самых серьезных проблем - отток из региона молодежи. Инновационный центр кино и мультимедиа IDA Hub является не просто местом для встречи, но и катализатором новых возможностей для местных и зарубежных кинематографистов. Наша цель — создать сильную и динамичную экосистему, которая будет способствовать прогрессу киноиндустрии в Эстонии и генерации новаторских идей, разработке передовых технологий и поиску новых талантов. Мы нацелены на то, чтобы молодежь Ида-Вирумаа видела реальные перспективы для самореализации в этом регионе и чтобы местный малый бизнес мог расширять свои возможности за счет увеличения объемов продаж своей продукции. Поэтому не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть полный потенциал Ида-Вирумаа как важного центра киноиндустрии.