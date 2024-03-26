Введут ли после теракта в России смертную казнь? Екатерина Шульман о политических последствиях теракта

Очень активно разгоняется мысль о том, что нужно обратно возвращать смертную казнь. Об этом начали писать разные z-блогеры.Почему решили об этом заговорить сейчас? Как она помогает политическим целям?

У нас два есть бессмертных сюжета - смертную казнь вернуть и Ленина похоронить. Ленинский сюжет у нас обычно на весну, а смертная казнь - на осень. Но бывает и наоборот. Если вы посмотрите на то, что заявляют официальные спикеры вроде сенатора Клишаса, то он говорит, что Совет Федераций не может преодолеть мораторий Конституционного суда. Естественно, его может преодолеть сам Конституционный суд, так что технологически это исполнимо. Но члены Совета по правам человека тоже аккуратно говорят, что смертная казнь не способствует снижению преступности и тем более она не действует на тех, кто и так идет на смерть.

Поэтому я совершенно не уверена, что это случится. Более того, это можно было сделать гораздо раньше. Два года уже идет война. Помните, как тут пытались членов „Азова“ судить? Так что я бы не видела эту перспективу как какую-то обязательную.

Но многие при этом ждут реакции, что обязательно Путин воспользуется терактом, чтобы еще какие-то гайки закрутить.

Вы знаете, то, что происходит в последние недели в Белгородской области - это более чем достаточный предлог для любых подобных мер. То объяснение, которое лежит на поверхности, - самое реалистичное из того, что есть. Этот теракт не организовывали спецслужбы. Они его прозевали. Они боролись с экстремизмом и терроризмом в лице ЛГБТ.

Мир велик и не сводится к двум полюсам, где на одном - Америка, а на другом - ФСБ. А вся остальная вселенная не населена. Она очень даже населена. Более того, может оказаться, что даже наши увлекательные отношения с Украиной совершенно не являются приоритетом для других групп и организаций, которые думают о своем. Для которых, например, гораздо актуальнее то, что происходило в Сирии.

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