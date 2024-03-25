Медвежонок попал в неприятность на дороге, спасатели поспешили на помощь

Вчера, в 16:20, поступило сообщение о том, что на 132-м километре трассы Таллинн - Тарту в заборе для скота застрял медвежонок. Спасатели помогли ему освободиться от забора, и животное убежало в лес.

В 15:42 в субботу жителей деревни Кулдре в волости Антсла напугала змея, спрятавшаяся в погребе. Спасатели переложили дрова, и оказалось, что под поленницей находился безопасный для человека обыкновенный уж. Змею поймали и отнесли в дикую природу.

К сожалению, не все так хорошо кончается. В субботу в 20:30 поступило сообщение о том, что на озере Кахрила в деревне Лаури волости Рыуге провалилась под лед собака. Спасатели в снаряжении для спасения на водах выловили собаку и доставили ее на берег, но, к сожалению, животное утонуло в ледяной воде.

Спасатели предупреждают, что весенний лед уже не является несущим и опасен как для животных, так и для людей. Рекомендуется держать собак на поводке во время прогулок у водоемов, так как животное, провалившееся под лед, не сможет выбраться из воды и, скорее всего, утонет без быстрой помощи. Отправляясь на спасение собаки самостоятельно, вы рискуете потерять и свою жизнь.

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