Вы создаете будущее!

Связь без ограничений создает устойчивое будущее как для людей и предприятий, так и общества в целом. Ericsson Eesti – не просто завод, а интеллектуальный технологический центр по созданию технологий следующего поколения, сердцем которого являются инновации и таланты. В Таллинне есть интересные решения в области индустрии 4.0, единственная частная сеть 5G в странах Балтии и специалисты мирового уровня, разрабатывающие новейшее оборудование для сетей связи для клиентов по всему миру. Объединение технологий и людей как в физической, так и в виртуальной среде создает условия для сотрудничества без границ. Например, роботы для совместной работы в сочетании с искусственным интеллектом и облачными решениями служат для сотрудников Ericsson умным инструментом коммуникации. Благодаря роботам, автоматизации и цифровизации люди в наше время делают меньше рутинной работы и могут создавать своим трудом бóльшую ценность.

Мы живем в мире VUCA, и нашей неотъемлемой частью является непрерывное и мощное развитие. Готовность к переменам возникает благодаря открытому мышлению и смелости делать дела, учиться и адаптироваться по-новому. В компании Ericsson для вас откроется возможность развиваться и строить карьеру в особых областях. Мы предлагаем широкий выбор рабочих мест, от технолога производства и специалиста по международным цепочкам поставок до программиста роботов и архитектора программного обеспечения. Разнообразные возможности для обучения расширяют портфель навыков и открывают двери в мир телекоммуникаций. У нас можно участвовать во всемирных хакатонах по разработке решений, в международной программе развития или ротации, пользоваться средой электронного обучения Degreed, проходить стажировки, обучение на рабочем месте, практические семинары. Наставничество и карьерное консультирование помогают сотрудникам найти любимое дело и способствуют раскрытию их потенциала. В компании Ericsson работает более двух тысяч человек, среди которых есть представители более 60 национальностей. Разнообразие является важнейшей ценностью для организации, и систематически ведется работа по формированию инклюзивной культуры. Разнообразие обеспечивает плодотворное сотрудничество и рождение перспективных идей.