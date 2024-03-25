Новости России
25.03.2024, 08:52

ФОТО И ВИДЕО | Обвиняемые по делу о теракте в „Крокус Сити Холле“ в суде. Всех их жестоко пытали

 
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Видео: Reuters
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Вечером 24 марта Басманный суд в Москве рассматривает ходатайство следствия об аресте четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“, произошедшем 22 марта, передает Meduza.

ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в Брянской области в субботу 23 марта: утверждается, что они направлялись на машине в сторону российско-украинской границы. После этого в z-каналах появились фото и видео, на которых двоих из четырех мужчин, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Шамсиддина Фаридуни, пытают силовики во время допроса. Далерджон Мирзоев, которого пропагандистка Маргарита Симоньян ранее назвала „главарем банды“, и Рачабализода Саидакрами Муродали уже отправлены в СИЗО до 22 мая.

Рачабализода Саидакрами Муродали в „аквариуме“

Это ему отрезали ухо и заставили его съесть. Видео с данными кадрами разошлось по социальным сетям.

32-летний Далерджон Мирзоев — гражданин Таджикистана и отец четырех несовершеннолетних детей. По данным следствия, его временная регистрация в Новосибирске истекла. Он полностью признал вину. На шее в зале суда у него висел пластиковый пакет, который, вероятно, использовали во время пыток.

Третий обвиняемый в совершении теракта — Шамсидин Фаридуни. Его также отправили в СИЗО до 22 мая. Z-каналы публиковали фото, на котором его пытают током

Четвертого обвиняемого — Мухаммадсобира Файзова — доставили в зал суда в кресельных носилках. На заседании Файзов никак не реагировал на происходящее.

Мухаммадсобир Файзов

Само слушание было закрытым, чтобы обеспечить „защиту государственной тайны“ и „безопасность сторон, участвующих в процессе“. Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении теракта, за что им грозит пожизненное заключение. По данным российских СМИ, все они „добровольно“ признали свою вину.

Теракт произошел в пятницу вечером в концертном зале „“Крокус Сити Холл“ на окраине Москвы. Вооруженные нападавщие убили 137 человек и ранили 180. Затем они подожгли здание и покинули место преступления.

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