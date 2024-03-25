ВИДЕО | Женская сборная Эстонии по хоккею начала домашний чемпионат мира с победы
Женская сборная Эстонии начала чемпионат мира по хоккею среди команд третьего дивизиона в группе В, который проходит в Кохтла-Ярве, с победы над сборной Боснии и Герцеговины (5:2). На матче присутствовало 450 зрителей.
Эстония вышла вперед уже на 39-й секунде благодаря шайбе Олеси Прантс, а в середине первого периода Маргарет Нэеринг увеличила преимущество до двух шайб.
На 36-й секунде второго периода Александра-Ольга Сеппар сделала счет 3:0, но гости ответили двумя шайбами во втором периоде, сократив отставание до минимума.
В середине третьего периода Кирке Калде и Диана Кааресте забросили по шайбе, а Эстония одержала победу со счетом 5:2.
Во параллельном матче турнира Таиланд обыграл Израиль со счетом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).
Для Эстонии домашний чемпионат мира продолжится во вторник, 26 марта, когда эстонские хоккеистки сыграют со сборной Сингапура.
Женский чемпионат мира по хоккею проходит с 24 по 29 марта в Кохтла-Ярвеском ледовом холле.
Чемпионат мира завершится в пятницу, 29 марта. Команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А.
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