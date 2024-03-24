ВИДЕО | В Венгрии на ралли погибли четыре человека

Ралли проходило в течение двух дней на севере Венгрии. В воскресенье одна из машин вылетела с трассы в толпу зрителей, в результате четыре человека погибли и еще семь получили ранения, сообщило управление полиции Комаром-Эстергома, области на севере страны.

Авария произошла между Лабатланом и Байотом. Телеканал М1 сообщил, что на место прибыли спасательные вертолеты и машины скорой помощи.

Пока неизвестно, находились ли пострадавшие зрители в неположенном месте.

Все заезды в рамках ралли, маршрут которого составлял почти 440 км между Эстергомом и Ньергешуйфалу, после ЧП отменили.

Видео можно посмотреть здесь.

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