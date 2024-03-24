„Ласнаидея“: откройте Ласнамяэ с новой стороны!

Авторами идеи выставки „Lasnamäe design“ являются руководители общественной организации „Ласнаидея“, целью деятельности которой является улучшение жизненной среды родного района и повышение чувства принадлежности жителей Ласнамяэ. „Ласнамяэ — это не серые бетонные джунгли, как все думают!“ — утверждает Полина Ляшева, одна из руководителей объединения и художница, участвующая в выставке.

„В этом году НКО „Ласнаидея“ отмечает десятилетие с начала своей деятельности. В связи с этим мы повторяем наши самые яркие и успешные проекты, а также предложим жителям и гостям района разнообразную культурную программу“, - продолжает Полина.

Помимо работ Ляшевой в ресторане Sõlm экспонируются картины Юлии Валтанен, Дмитрия Маконнена и Екатерины Айда.

„Задача заключалась в том, чтобы подчеркнуть интересные архитектурные формы и уникальность 16 частей Ласнамяэ, но в стиле абстрактной композиции“, — пояснила Ляшева. Поэтому может случиться так, что многие известные места будет трудно узнать с первого взгляда. „Радости открытий на выставке будет достаточно как для местных жителей, которые, возможно, каждый день проходят мимо каких-то мест, так и для тех, кто не так часто бывает в Ласнамяэ“, - считает Полина.

По словам руководителя центра Väo Элис Каурсон, ресторан Sõlm рад сотрудничеству с НКО „Ласнаидея“ и тому, что художники решили организовать выставку именно здесь. „Современный дизайн интерьера ресторана Sõlm и абстрактные картины художников образуют прекрасное целое, которым можно насладиться в ресторане с семьей или друзьями за хорошей едой“.

Выставка будет открыта в ресторане Sõlm до конца мая.

Центр Väo и ресторан Sõlm принадлежат крупнейшему в Эстонии розничному торговцу топливом Olerex, который, будучи первой местной заправочной станцией, расширил свою деятельность на ресторанный и гостиничный бизнес. Центр Väo находится в 10 км от центра Таллинна, на транспортной развязке Вяо.