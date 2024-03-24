24.03.2024, 16:31
ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: клуб „Кейла“ проиграл в заключительном матче регулярного чемпионата
В воскресенье. 24 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ проиграл дома латвийской „Валмиире“ (77:80).
Первые минуты матча прошли в равной борьбе, но затем „Валмиера“ завладела инициативой. Первую четверть гости выиграли со счетом 17:16, но во второй четверти отрыв увеличился в лучшем случае до восьми очков. Однако на последних минутах второй четверти „Кейла“ сумел сократить разрыв и ушел на перерыв уступая „Валмиере“ 4 очка (39:35).