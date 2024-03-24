В Секторе Газа идут ожесточенные бои у больницы Аш-Шифа

Сообщения об ожесточенных боях вокруг больницы Аш-Шифа на севере сектора Газа поступают в последние часы. С понедельника израильская армия проводит там операцию, утверждая, что крупный медицинский комплекс связан с сетью туннелей, используемых в качестве базы для ХАМАС и других палестинских движений.

Накануне ЦАХАЛ сообщил, что в этом районе было уничтожено по меньшей мере „170 террористов“, и операция закончится „только тогда, когда последний из них окажется в наших руках - живым или мертвым“. Палестинские источники сообщают, что в ходе боев были убиты по меньшей мере 5 пациентов едва работающей больницы.

В Израиле ширится антивоенное движение

Тем временем в Израиле ширится антивоенное движение: суббота стала „традиционным“ днем антиправительственных демонстраций по всей стране, самая крупная из них прошла в Тель-Авиве. Активисты перекрывают ключевые дороги и перекрестки, подходят к домам видных политиков и военных, требуя прекращения огня, чтобы освободить заложников.

На этом фоне местные сообщили, что израильская делегация в Катаре приняла компромиссное предложение по сделке с заложниками, сделанное США, и теперь ожидает реакции ХАМАС. Указывается, что предложение касается точного количества палестинских заключенных, которые должны быть освобождены за каждого освобожденного заложника, и первоначально по этому вопросу были серьезные разногласия. Но в Катаре „не видят серьезного прорыва“.

Визит генсека ООН на КПП „Рафах“

В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш побывал на КПП „Рафах“ с египетской стороны. Там образовались длинные очереди из грузовиков с гуманитарной помощью, ожидающих разрешения на въезд в сектор Газа.

Он назвал эту ситуацию моральным оскорблением, подчеркнув, что „ничто не оправдывает ужасные атаки ХАМАС 7 октября, как ничто не оправдывает и коллективное наказание палестинского народа“.

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