Баскетбол
24.03.2024, 15:01

ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ разгромил главного неудачника эстоно-латвийской баскетбольной лиги

 

В воскресенье, 24 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Калев/Снабб“ проиграл дома „Калеву/Крамо“ (66:84).

„Калев/Крамо“ уверенно начали игру, быстро увеличив преимущество до двузначных цифр. Однако в первой четверти хозяева не опустили руки, и смогли сократить отставание в счете (17:(26). Вторая четверть была похожа на первую по игре команды гостей. Минута за минутой разрыв увеличивался, и к концу второй четверти „Крамо/Крамо“ выигрывал со счетом 48:33.

Маленький „Калев“ не бросил не бросил играть и выиграл третью четверть со счетом 23:16, сократив отставание до восьми очков за десять минут до конца. В первые минуты четвертой четверти хозяева держались на расстоянии, но в последние минуты игры „Калев/Крамо“ перехватил инициативу, выиграв со счетом 84:66.

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