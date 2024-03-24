75 лет со дня мартовской депортации 1949 года: в Нарве в понедельник пройдет акция памяти(86)
25 марта исполнится 75 лет со дня мартовской депортации 1949 года. Более 22 тысяч невинных людей были вывезены в Сибирь. В Нарве, как и по всей Эстонии, пройдет памятная акция.
Городская управа пригласила жителей Нарвы на церемонию в память о жертвах мартовских репрессий. Возложение цветов и зажжение свечей пройдет в 25 марта в 12:00 у монумента „Memento mori“, который находится перед зданием железнодорожного вокзала в Нарве. Также в 18:00 у ратуши пройдет зажжение свечей.
Также в Ида-Вирумаа памятная акция пройдет в 12:00 у памятного камня в Йыхви.
День памяти организуют Министерство юстиции, Институт прав человека, Эстонский институт памяти и Эстонский союз сувениров.
В Нарве сейчас у монумента „Memento mori“ арт-активист Вован Каштан организовал инсталляцию в память о пострадавших от политических гонений людей. К мемориальной церемонии 25 марта фотографии будут убраны.
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