75 лет со дня мартовской депортации 1949 года: в Нарве в понедельник пройдет акция памяти

Городская управа пригласила жителей Нарвы на церемонию в память о жертвах мартовских репрессий. Возложение цветов и зажжение свечей пройдет в 25 марта в 12:00 у монумента „Memento mori“, который находится перед зданием железнодорожного вокзала в Нарве. Также в 18:00 у ратуши пройдет зажжение свечей.

Также в Ида-Вирумаа памятная акция пройдет в 12:00 у памятного камня в Йыхви.

День памяти организуют Министерство юстиции, Институт прав человека, Эстонский институт памяти и Эстонский союз сувениров.

В Нарве сейчас у монумента „Memento mori“ арт-активист Вован Каштан организовал инсталляцию в память о пострадавших от политических гонений людей. К мемориальной церемонии 25 марта фотографии будут убраны.

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