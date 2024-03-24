Эстонская женская сборная по фехтованию осталась за бортом Олимпиады-2024
Эстонская сборная по фехтованию в составе Юлии Беляевой, Нелли Дифферт, Ирины Эмбрих и Кристины Кууск рано утром в воскресенье боролась за олимпийскую путевку в Париж, но потерпела поражение в первом же раунде китайского этапа КМ.
Эстонская сборная, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, должна была для попадания на Олимпийские игры в Париже использовать последнюю возможность в Китае. Для этого эстонской сборной нужно было выиграть этап Кубка мира в китайском Нанкине, а также надеяться, что женская сборная Украины не войдет в пятерку лучших.
Эстония, однако, в 1/8 финала уступила Венгрии со счетом 41:45, а Украина выиграла у Швейцарии со счетом 45:44. Перед предпоследним мини-поединке эстонские фехтовальщицы отставали на семь очков, но Эмбрих сократил разрыв в счете до одного очка. И хотя в начале решающего поединка Беляева смогла вывести Эстонию вперед, венгерки одержали победу.
В поединке за 9 по 16-е место Эстония сначала победила Казахстан со счетом 45:44, а потом Канаду (45:34) и Японию (39:27), в результате чего заняла девятое место.
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