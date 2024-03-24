ВИДЕО | Гениальный прокат Малинина. „Никогда не думал, что смогу так откатать“(2)
Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию - 2024, который проходил в Монреале (Канада) с 20 по 24 марта.
Малинин установил мировой рекорд по баллам за произвольную: он прыгнул шесть четверных в прокате: начал с четверного акселя, затем исполнил еще три сольных квада подряд: лутц, риттбергер и сальхов.
Во второй половине программы Малинин прыгнул каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и секвенцию тройной лутц – тройной аксель.
За технику Малинин получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92), пишет Sports.ru.
Смотрите этот невероятный прокат!
«У меня нет слов, я никогда не думал, что смогу так откатать. До сих пор не верится, что я чемпион мира. Эмоции захлестывают. Программа пронеслась так быстро – вот я вышел на лед и вот уже все закончилось.
Я решил прыгать четверной аксель, буквально когда вышел на лед и встал в стартовую позу – до этого собирался делать тройной. Но рад, что не отступил.
Публика тут просто невероятная. Я чувствовал ее поддержку – и после каждого сделанного элемента эта волна росла, меня будто пронесли на руках почти всю программу.
Я рад, что решился приехать, хоть и не был уверен, что смогу – было непросто и с физической, и с моральной точки зрения. Я смог сфокусироваться на прокате на сто процентов и доверился своему телу.
Я не ожидал таких оценок, это даст мне новую мотивацию работать в следующем сезоне. Но сначала надо хорошо отдохнуть.
Сегодня я соревновался с невероятными фигуристами, настоящими легендами. Мы двигаем друг друга вперед – я восхищаюсь ими. Это огромная честь выступать с ними на одном льду», – передает слова Малинина корреспондент Майя Багрянцева.
Серебряный призер чемпионата мира - 2024 - японский фигурист Юма Кагияма: „Я успел посмотреть вторую половину ошеломляющего проката Ильи Малинина. Мне предстоит еще много лет соревноваться с ним. Я осознаю, что пока – если мы оба прокатаем чисто – я не смогу его победить. Так что мне надо улучшаться – и в катании, и в технической стороне. Особенно если вспомнить, что скоро Олимпийские игры. Я хочу бороться за золото – и это мой план».