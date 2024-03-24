Селевко: в следующем году надо идти на три четверных в программе(2)
На чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимал промежуточное 12-е место. За произвольную программу Александр получил 163.49 баллов и был девятым, в сумме за два проката у него 247.57 балла и 11-е место.
Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi поговорила после прокатов с Александром.
Я доволен, прокат сегодня получился неплохим, так что это хорошая точка в конце сезона. Хотел исполнить два четверных, но уже на разминке понял, что с этим может быть проблема. Но решил все равно попробовать. А уже оттолкнувшись ото льда на четверном лутце, понял, что все-таки, не получится. Быстро сориентировался и сделал тройной.
Сложный прокат получился?
Не могу сказать, что было тяжело кататься. Разве что к концу программы я немного подустал, поэтому потерял и эмоциональность, и раскованность. Мне было тяжело дышать, поэтому я думал только о том, как доехать до конца.
В следующем году надо идти на три четверных в программе. Я понимаю, что это необходимо, чтобы соперничать с другими ребятами. Если честно, теперь все мысли об отпуске, очень хочется уже отдохнуть. Но сначала надо будет заняться постановками на следующий сезон.
Еще 9 апреля я буду участвовать в шоу в Таллинне, буду показывать там новые шоу-программы. Приезжает много классных фигуристов, я очень рад, что они все приедут в мой родной город.
Тебя уже поздравили с успешным выступлением близкие?
Да, у меня в телефоне куча сообщений, но я пока никому не успел ответить. Родители всегда смотрят мои выступления, очень волнуются, особенно мама, но смотрят. Это очень приятно.
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