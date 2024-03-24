Зимние виды
24.03.2024, 07:46

Кононова: Селевко очень добрый и скромный, ему точно не грозит звездная болезнь

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Ирина Кононова с братьями Селевко на тренировке в Тондираба
Ирина Кононова с братьями Селевко на тренировке в Тондираба
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимал промежуточное 12-е место. За произвольную программу Александр получил 163.49 баллов и был девятым, в сумме за два проката у него 247.57 балла и 11-е место.

Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi поговорила после прокатов с тренером Александра Селевко - Ириной Кононовой.

Саша сегодня молодец, выдал достойный прокат. Да, может, не все получилось идеально, но я им довольна. Он молодец. Собрался и откатал две программы с небольшими помарками. Ему здесь было нелегко выступать - он же астматик, а тут в Монреале очень сухой воздух. Саша как начал кашлять после короткой, так до сих пор и кашляет.

А с психологией проблем нет?

Он в порядке, он готов бороться. Пока не очень хорошо вкатана программа с двумя четверными, это пока не очень привычный для него контент - поэтому он нервничает. Сегодня он тоже заходил на четверной лутц, но когда понял, что неудачно оттолкнулся ото льда, быстро сориентировался и выехал тройной. В следующем сезоне, конечно, надо катать уже два квада, а, может, и больше. Работы много.

Вы вместе с Александром и Михаилом ездили в феврале в Америку, к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Чья это была идея?

Моя.

Но обычно тренеры не любят, когда с их учениками занимается кто-то другой.

Я уверена, что опыт тренировок в сильной компании, а не только у себя в привычной группе, очень важен. Да и учиться никогда не поздно, смотреть на то, как работают лучшие и что-то перенимать для себя. Я еще думаю, что для ребят важно потренироваться у мужчины-тренера, послушать другой голос, попробовать другие методы. Для Саши было очень важно услышать, что в него верит такой известный и авторитетный тренер. Для меня это тоже бесценный опыт - потренировать рядом с тренером, который привел своего спортсмена к олимпийскому золоту.

Какие у Саши сильные стороны с вашей точки зрения?

Он очень музыкальный, умеет хорошо презентовать программу, да и с технической составляющей проблем нет. Он повзрослел, стал спокойнее и стабильнее. Саша очень добрый и скромный. Ему совершенно точно не грозит звездная болезнь. Ему наоборот, еще пока не хватает уверенности, наверное. Но такие старты, конечно, должны помочь ее обрести.

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