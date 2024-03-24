Кононова: Селевко очень добрый и скромный, ему точно не грозит звездная болезнь

Корреспондент Майя Багрянцева специально для Delfi поговорила после прокатов с тренером Александра Селевко - Ириной Кононовой.

Саша сегодня молодец, выдал достойный прокат. Да, может, не все получилось идеально, но я им довольна. Он молодец. Собрался и откатал две программы с небольшими помарками. Ему здесь было нелегко выступать - он же астматик, а тут в Монреале очень сухой воздух. Саша как начал кашлять после короткой, так до сих пор и кашляет.

А с психологией проблем нет?

Он в порядке, он готов бороться. Пока не очень хорошо вкатана программа с двумя четверными, это пока не очень привычный для него контент - поэтому он нервничает. Сегодня он тоже заходил на четверной лутц, но когда понял, что неудачно оттолкнулся ото льда, быстро сориентировался и выехал тройной. В следующем сезоне, конечно, надо катать уже два квада, а, может, и больше. Работы много.

Вы вместе с Александром и Михаилом ездили в феврале в Америку, к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Чья это была идея?

Моя.

Но обычно тренеры не любят, когда с их учениками занимается кто-то другой.

Я уверена, что опыт тренировок в сильной компании, а не только у себя в привычной группе, очень важен. Да и учиться никогда не поздно, смотреть на то, как работают лучшие и что-то перенимать для себя. Я еще думаю, что для ребят важно потренироваться у мужчины-тренера, послушать другой голос, попробовать другие методы. Для Саши было очень важно услышать, что в него верит такой известный и авторитетный тренер. Для меня это тоже бесценный опыт - потренировать рядом с тренером, который привел своего спортсмена к олимпийскому золоту.

Какие у Саши сильные стороны с вашей точки зрения?