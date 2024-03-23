ФОТО | Реакция нарвитян на теракт: к зданию бывшего российского Консульства люди несут цветы, игрушки, зажигают свечи

Теракт в „Крокус Сити Холле“ стал одним из самых кровавых терактов в России за последние годы.

Международное сообщество единодушно осудило теракт и выразило соболезнования правительству и народу России. На данный момент известно, что более 50 стран осудили теракт и более 30 стран выразили соболезнования.

Многие международные организации, такие как ООН, ЕС, НАТО, ОБСЕ, также осудили теракт и выразили соболезнования.

Точное количество стран, осудивших теракт, не уточняется в доступных источниках, но известно, что многие страны и международные организации, включая НАТО и Евросоюз, сделали официальные заявления, осуждающие теракт и выражающие соболезнования.

Европейский Союз заявил, что готов оказать помощь в обеспечении безопасности на крупных мероприятиях.

Теракт, ставший крупнейшим по числу погибших в истории современной России, произошел 22 марта в „Крокус Сити Холле“ в Красногорске, Московской области. По официальным данным, теракт забрал жизни 133 человек. И это не окончательное число. Спасатели находят множество фрагментов тел при разборе завалов в „Крокусе“. Из-за этого нет чёткого понимания, сколько человек погибли при теракте. На разборы потребуется ещё несколько суток.

Люди по всему миру несут цветы к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта.

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