Российские пропагандисты и „военкоры“ ищут „украинский след“ в нападении на „Крокус Сити Холл“ Об этом же говорят Путин и ФСБ. Украина отрицает причастность к теракту

Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что с украинской стороны для террористов было подготовлено „окно“ для перехода границы. В разведке и Офисе президента Украины причастность к теракту отрицают.

Одним из первых о возможной связи террористов с Украиной написал вечером 22 марта „Коммерсант“ со ссылкой на несколько источников, которые предположили, что нападавшие «могли быть членами» „Русского добровольческого корпуса“.

Главное управление разведки Украины (ГУР), МИД страны и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвергли какую-либо причастность украинских сил к стрельбе в „Крокус Сити Холле“. Однако на следующий день после теракта о том, что за ним стоит Украина, уже прямо писали и российские «военкоры», и другие публичные лица в российских СМИ.

Пост с заголовком „Главные признаки того, что за терактом стоит Украина“ опубликовал член Совета по правам человека при президенте и «военкор» Александр Коц. По его словам, после теракта его „слегка покоробило“ от того, „с какой скоростью интернет-сообщество привязало Украину к этому кровавому преступлению“. Но нападавшие, пишет Коц, действовали не как „классические террористы“, а были больше похожи на наемных убийц. Коц констатирует, что когда в Киеве запустили „заезженную пластинку в жанре „обстреляли сами себя“, у него рассеялись «последние сомнения». „За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними“, — заключает он.

Автор военного телеграм-канала „Старше Эдды“, у которого более полумиллиона подписчиков, называет теракт „попыткой ответа“ на действия российских войск. „Мы уничтожаем вражескую армию и инфраструктуру, они в ответ бьют по мирным городам и убивают мирных людей“, — пишет он.