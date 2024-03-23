Российские пропагандисты и „военкоры“ ищут „украинский след“ в нападении на „Крокус Сити Холл“ Об этом же говорят Путин и ФСБ. Украина отрицает причастность к теракту
После теракта в „Крокус Сити Холле“ сразу возникла версия, что ответственность за него несет „Исламское государство“. В соцсетях было опубликовано заявление от имени террористической группировки, его подлинность подтвердили журналистам анонимные американские чиновники. Потом вышло заявление агентства „Амак“, близкого к террористам. В нем говорится, что боевики „предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан“. Тем не менее, российские «военкоры» и пропагандисты заговорили об „украинском следе“, пишет Meduza.
Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что с украинской стороны для террористов было подготовлено „окно“ для перехода границы. В разведке и Офисе президента Украины причастность к теракту отрицают.
Одним из первых о возможной связи террористов с Украиной написал вечером 22 марта „Коммерсант“ со ссылкой на несколько источников, которые предположили, что нападавшие «могли быть членами» „Русского добровольческого корпуса“.
Главное управление разведки Украины (ГУР), МИД страны и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвергли какую-либо причастность украинских сил к стрельбе в „Крокус Сити Холле“. Однако на следующий день после теракта о том, что за ним стоит Украина, уже прямо писали и российские «военкоры», и другие публичные лица в российских СМИ.
Пост с заголовком „Главные признаки того, что за терактом стоит Украина“ опубликовал член Совета по правам человека при президенте и «военкор» Александр Коц. По его словам, после теракта его „слегка покоробило“ от того, „с какой скоростью интернет-сообщество привязало Украину к этому кровавому преступлению“. Но нападавшие, пишет Коц, действовали не как „классические террористы“, а были больше похожи на наемных убийц. Коц констатирует, что когда в Киеве запустили „заезженную пластинку в жанре „обстреляли сами себя“, у него рассеялись «последние сомнения». „За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними“, — заключает он.
Автор военного телеграм-канала „Старше Эдды“, у которого более полумиллиона подписчиков, называет теракт „попыткой ответа“ на действия российских войск. „Мы уничтожаем вражескую армию и инфраструктуру, они в ответ бьют по мирным городам и убивают мирных людей“, — пишет он.
Вице-спикер Мосгордумы и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев рассуждает, почему британская разведка МИ-6, которая, по его мнению, «покровительствует украинскому ГУР», и само Главное управление разведки Украины «выбрали для исполнения чудовищного теракта в Москве именно что мигрантов». По его версии, украинские спецслужбы «активно работают с исламскими радикалами полтора десятка лет».
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что исполнители теракта подобраны так, «чтобы можно было убедить туповатую мировую общественность, что [за терактом стоит] ИГИЛ». «Значит, так. Никакой это не ИГИЛ. Это хохлы», — написала Симоньян.
Из официальных лиц прямо высказался сенатор Виктор Бондарев, назвавший произошедшее в «Крокус Сити Холле» «терактом и диверсией со стороны Украины». Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал «главными заинтересованными» в теракте «Украину и ее покровителей».
МИД России в своем заявлении напрямую Украину не обвиняет, однако пишет, что «киевский режим» на протяжении последних лет осуществляет «активную и системную террористическую деятельность против российских граждан». МИД упоминает обстрелы жилых кварталов, атаки на гражданскую инфраструктуру и покушения на общественных деятелей и журналистов в России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова утверждает, что террористы якобы планировали скрыться в Украине. Захарова назвала Украину страной, которая «руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово».
КУДА ЕХАЛИ ТЕРРОРИСТЫ?
Владимир Путин в своем обращении к россиянам, с которым он выступил спустя 19 часов после теракта, заявил, что все четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».
ФСБ заявила, что подозреваемые «продвигались на машине в сторону российско-украинской границы» и «имели соответствующие контакты на украинской стороне».
На следующий день после теракта ГУР еще раз отверг причастность украинских спецслужб к нападению на «Крокус». Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что версия Путина об «окне» с украинской стороны «не выдерживает никакой критики». «Больше двух лет идет полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками», — сказал Юсов.
Михаил Подоляк написал, что в офисе украинского президента «ожидали версии российских чиновников об „украинском следе“», однако любые попытки «подключить» Украину к теракту «абсолютно несостоятельны» и она «не имеет ни малейшего отношения» к этому. Владимир Зеленский теракт в «Крокус Сити Холле» и заявления Путина не комментировал.
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