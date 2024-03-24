Невероятный Малинин - чемпион мира с рекордом, Селевко на 11-м месте

Илья Малинин на ЧМ-2024 установил мировой рекорд по баллам за произвольную. Американский фигурист прыгнул шесть четверных в прокате: начал с четверного акселя, затем исполнил еще три сольных квада подряд: лутц, риттбергер и сальхов.

Во второй половине программы Малинин прыгнул каскады четверной лутц – ойлер – тройной флип, четверной тулуп – тройной тулуп и секвенцию тройной лутц – тройной аксель.

За технику Малинин получил 137,18 балла, по сумме за произвольную – 227,79 балла. Он побил рекорд американца Нэтана Чена, который держался с финала Гран-при-2019 (224,92). В сумме у Малинина - 333.76 балла.

Второе место на чемпионате мира занял представитель Японии Юма Кагияма. По итогам двух программ он набрал 309.65 баллов. В тройке лучших на чемпионате мира финишировал француз Адам Сяо Хим Фа. За короткую и произвольную программу в сумме он получил 284.39 балла.

Представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимал промежуточное 12-е место.

За произвольную программу Александр получил 163.49 баллов и был девятым, но в сумме за два проката у него 247.57 балла и 11-е место.

Монреаль, Канада

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) – 333,76

2. Юма Кагияма (Япония) – 309,65

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 284,39

4. Шома Уно (Япония) – 280,85

5. Джейсон Браун (США) – 274,33

6. Лукас Бричги (Швейцария) – 274,09

7. Денис Васильев (Латвия) – 257,80

8. Као Миура (Япония) – 254,72

9. Николай Мемола (Италия) – 253,12

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 249,65

11. Александр Селевко (Эстония) – 247,57

12. Марк Городницкий (Израиль) – 243,25

13. Ника Эгадзе (Грузия) – 241,55

14. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 234,19

15. Донован Каррильо (Мексика) – 232,67

16. Габриэле Франджипани (Италия) – 231,38

17. Уэсли Чу (Канада) – 227,21

18. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 222,79

19. Роман Садовский (Канада) – 221,57

20. Камден Пулкинен (США) – 219,86

21. Люк Экономидес (Франция) – 217,10

22. Семен Данильянц (Армения) – 213,99

23. Андреас Нордебак (Швеция) – 211,45