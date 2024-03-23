Фигурист Гайдаенко: мы терпеливые, мы умеем ждать

Эстонию в танцах на льду представила французско-эстонская танцевальная пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко, которые живут и тренируются в Америке. За свой прокат ребята получили 57.09 балла и на этом завершили свое выступление на чемпионате мира на итоговом 33-м месте. Из 36 пар в произвольную прошли 20 лучших дуэтов.