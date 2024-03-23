ФСБ отчиталась о задержании участников нападения на „Крокус“. Что о них известно? На одном из видео подозреваемый говорит, что ему обещали полмиллиона рублей за убийство людей

По словам задержанного, он общался с некими людьми в телеграме, которые никак не представились. Они же, по его словам, предоставили оружие. Задержанный говорит, что ему написал «помощник проповедника», которого он слушал в телеграме: «Предлагал за деньги убить людей, без разницы кого».

На видео мужчина лежит лицом к земле и представляется как Фаридуни Шамсиддин (точно расслышать имя невозможно — прим. «Медузы»). Он говорит, что 4 марта прилетел из Турции. Там он был «ради документов». На вопрос людей за кадром, что он делал 22 марта в «Крокус Сити Холле», он отвечает: «Застрелил людей за деньги». Он также заявил, что сделал это за 500 тысяч рублей, половину из которых уже получил переводом на банковскую карту.

В телеграм-каналах появилось видео , на котором показан допрос одного из задержанных. Видео опубликовали провоенный телеграм-канал «Рыбарь», пропагандистка Маргарита Симоньян, близкий к силовикам канал «112» и другие.

Утром 23 марта ФСБ России объявила , что четыре человека, подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле», задержаны в Брянской области. По версии спецслужбы, они пытались скрыться, «продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы». Всего, по данным ФСБ, задержаны 11 человек. Спецслужба также утверждает, что преступники после совершения теракта планировали перейти российско-украинскую границу, они якобы «имели соответствующий контакт на украинской стороне».

На следующий день после теракта ФСБ отчиталась о задержании 11 человек, в том числе четырех человек, подозреваемых в совершении нападения на концертный зал. Спецслужба утверждает, что подозреваемые собирались бежать в Украину, где у них были «соответствующие контакты». «Медуза» рассказывает, что известно о задержанных.

Вскоре Симоньян опубликовала видео с еще одним задержанным, которого она назвала «главарем упырей». Мужчина на записи говорит через переводчика. Он утверждает, что жил в хостеле в районе Дмитровский около трассы (возможно, речь про Дмитровское шоссе — прим. «Медузы»). По его словам, там он жил с неким Мухамадом.

10-12 дней назад он познакомился в телеграме с неким Абдулло, у родственников которого затем вместе с Мухамадом купил машину. На видео человек за кадром, предположительно, показывает задержанному некое изображение и спрашивает, Абдулло ли это. Мужчина отвечает утвердительно. О совершении теракта на видео он не рассказывает.

В телеграм-каналах появились также видео и фото с еще двумя задержанными. У одного из них лицо в крови, его ведут силовики.

Второго, предположительно, зовут Мухаммадсобир Файзов, ему 19 лет. По данным телеграм-каналов, он получил ранение во время задержания, у него не закрывается левый глаз. Baza утверждает, что он уроженец Душанбе.

По предварительным данным, Файзов работал в барбершопах в Ивановской области. Владелица салона красоты в городе Тейково Ямина Сафиева рассказала, что он проработал меньше трех месяцев и уволился 11 января. Ничего подозрительного за ним она не замечала.

Близкий к силовикам телеграм-канал «112» утверждает, что все задержанные по подозрению в теракте — граждане России. По его информации, они приехали из «ближнего зарубежья», но пробыли в России «столько, что успели получить гражданство». Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» называет эту информацию «враньем».