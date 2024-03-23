23.03.2024, 14:41
ВИДЕО | Путин обратился к общественности в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“
ФОТО: | IMAGO/SNA
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в „Крокус Сити Холле“ — спустя 19 часов после случившегося.
Владимир Путин назвал произошедшее „варварским и кровавым террористическим актом“. Он выразил слова благодарности врачам и спасателям.
Путин пообещал, что все причастные к теракту понесут неизбежное наказание. По словам Путина, Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей. „Преступники шли убивать, как когда-то нацисты“, — заявил он.
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