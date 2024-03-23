ВИДЕО | Путин обратился к общественности в связи с терактом в „Крокус Сити Холле“

Путин пообещал, что все причастные к теракту понесут неизбежное наказание. По словам Путина, Россия столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей. „Преступники шли убивать, как когда-то нацисты“, — заявил он.

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