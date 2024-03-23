В Кремле дали указание государственным и лояльным власти СМИ подчеркивать в сообщениях о теракте в „Крокусе“ возможный „украинский след“

Об этом „Медузе“ рассказал сотрудник одного из государственных СМИ. Еще один источник — сотрудник издания, лояльного Кремлю, — подтвердил эту информацию.

Информацию о возможном «украинском следе» в деле о теракте в „Крокусе“ распространила ФСБ утром 23 марта. Ведомство заявило, что после совершения преступления четверо подозреваемых собирались перейти российско-украинскую границу и „имели соответствующие контакты на украинской стороне“. Их задержали, как сообщила ФСБ, в ночь на 23 марта в Брянской области по пути к границе.

МИД Украины еще 22 марта категорически отвергал обвинения, прозвучавшие после теракта от российских официальных лиц, в том, что Киев якобы причастен к стрельбе и пожару в „Крокус Сити Холле“. „Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля“, — говорили в министерстве.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявлял, что Украина не имеет отношения к теракту.

По данным Следственного комитета России, 22 марта теракте в подмосковном концертном зале „Крокус Сити Холл“ погибли 115 человек. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян и телеграм-каналы сообщают, что погибли 143 человека. Канал „112“ пишет о 150 погибших. Предполагается, что число жертв может увеличиться.

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