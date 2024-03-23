ВИДЕО | Число жертв теракта в Подмосковье выросло до 133. Появились кадры предположительно задержания террористов: что они рассказывают

Проведенный следствием анализ записей с камер видеонаблюдения в „Крокус Сити Холле“ свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов, говорят источники РБК, часть видеозаписей не сохранилась из-за пожара. „Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода“, — говорит один из источников РБК. По его словам, террористы покинули здание „Крокус сити“, смешавшись с толпой, выбегающих из концертного зала посетителей.

Телеграм-каналы сообщают, что в сети появились кадры задержания и допроса террористов, пойманных в Брянской области. Официального подтверждения того, что на кадрах, опубликованных каналом, действительно задержанный за совершение теракта, нет.

Со слов сотрудников силовых структур, трясущийся в кадре уроженец Таджикистана пытался скрыться на дереве. Он признался, что за нападение на посетителей ему обещали 500 тысяч рублей кураторы из „телеграма“. По нашей информации, 250 тысяч нападавшие получили в виде аванса. Также им прислали оружие и дали наводку на цель и время. После чего они должны были скрыться на территории Украины.

По данным собеседника телеграм-канала 112, задержанные — уроженцы других стран, имеющие также российские паспорта. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее Baza писала, что четверо подозреваемых — граждане Таджикистана.

Спасатели работают на месте трагедии в Крокусе круглосуточно, продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток.

По информации Mash, большое количество тел нашли на лестничных пролетах — около 40 человек. Еще 10 погибших нашли в технических помещениях, 10 в туалете.

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