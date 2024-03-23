ВИДЕО | Число жертв теракта в Подмосковье перевалило за сотню. Появились кадры предположительно „задержания террористов“: что они рассказывают
Губернатор Подмосковья сообщил, что количество жертв теракта в „Крокусе“ может значительно вырасти.
На месте теракта в концертном зале „Крокус Сити Холл“ при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших по состоянию на полдень субботы составляет 115 человек, сообщает СК РФ.
Проведенный следствием анализ записей с камер видеонаблюдения в „Крокус Сити Холле“ свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов, говорят источники РБК, часть видеозаписей не сохранилась из-за пожара. „Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода“, — говорит один из источников РБК. По его словам, террористы покинули здание „Крокус сити“, смешавшись с толпой, выбегающих из концертного зала посетителей.
Телеграм-каналы сообщают, что в сети появились кадры задержания и допроса террористов, пойманных в Брянской области. Официального подтверждения того, что на кадрах, опубликованных каналом, действительно задержанный за совершение теракта, нет.
Со слов сотрудников силовых структур, трясущийся в кадре уроженец Таджикистана пытался скрыться на дереве. Он признался, что за нападение на посетителей ему обещали 500 тысяч рублей кураторы из „телеграма“. По нашей информации, 250 тысяч нападавшие получили в виде аванса. Также им прислали оружие и дали наводку на цель и время. После чего они должны были скрыться на территории Украины.
По данным собеседника телеграм-канала 112, задержанные — уроженцы других стран, имеющие также российские паспорта. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее Baza писала, что четверо подозреваемых — граждане Таджикистана.
Спасатели работают на месте трагедии в Крокусе круглосуточно, продолжают разбирать завалы и ищут людей. Привлечено 719 специалистов и 213 единиц техники. Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток.
По информации Mash, большое количество тел нашли на лестничных пролетах — около 40 человек. Еще 10 погибших нашли в технических помещениях, 10 в туалете.
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