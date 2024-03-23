МНЕНИЕ | Прощаются, но не уходят: как западные компании продолжают вести бизнес в России
Неспровоцированная агрессия России против Украины вызвала серьёзные экономические потрясения в Европе. Энергетический кризис 2022 г., противоречия вокруг экспорта украинской сельхозпродукции, тринадцать пакетов ограничительных мер против Москвы, разрыв хозяйственных связей и нациализация Кремлём активов западных компаний в России – всё это не могло не отразиться на состоянии европейской экономики и на линии поведения европейских корпораций, пишет Алексей Собченко.
На начальном этапе войны сотни, если не тысячи компаний из объявленных Кремлём «недружественными» стран заявили об «уходе» с российского рынка. Некоторые оказались готовыми к тому, чтобы потерять все сделанные инвестиции; другие приостановили работу и стали вести переговоры относительно продажи бизнеса; а третьи, поколебавшись, решили остаться. Сегодня, более чем через два года после начала войны, доля последних оценивается диапазоне между 35 и 60 процентами от общего числа иностранных инвесторов в российскую экономику – причём многие из них сохранили своё присутствие, несмотря на публично сделанные заявления об уходе. Само по себе это не является преступлением – но хотелось бы обратить внимание на то, что на деятельность многих таких компаний распространились ограничения, наложенные европейскими санкционными пакетами.
Я уже высказывался относительно действий ряда международных химических компаний, которые – как DuPont, Clariant, Bayer, Cheminova, Tikkurila, Solvay, AkzoNobel, BASF, Brenntag, Teknos – продолжили операции в России не только после собственных заверений о намерении их прекратить, но даже после принятия в октябре 2022 года 8-го пакета санкций ЕС, серьёзно ограничившего поставки химических субстанций в Россию (санкции с этого момента распространились на основные нефтехимические продукты [стирол, толуол, ксилены и циклогексан], а также на фенол, ацетон, фенольные смолы, синтетические и полиграфические краски, а также ряд других товаров, но товары этих групп приходили в адрес ООО «Тиккурила» до декабря 2023-го. То же самое можно сказать и о голландской AkzoNobel, которая даже раньше анонсировала свой уход из России, но на самом деле только расширила спектр операций в стране. АkzoNobel сегодня работает на российском рынке через три местных компании – AkzoNobel Lakokraska, AkzoNobel Coatings и AkzoNobel Dekor, каждая из которых контролируется одной и той же фирмой – AkzoNobel Coatings International B.V. как минимум на 99%.
Краски и защитные покрытия от АkzoNobel использовались для наружных работ на Крымском мосту, построенном Россией после оккупации полуострова.
С выручкой за 2022 год в 12,4 млрд. рублей (€170.8 млн. по средневзвешенному курсу за 2022 год), компания показывает лучшие результаты среди своих конкурентов и нарастила продажи почти на 30% только за первое полугодие 2023 года, занимая треть российского рынка порошковых красок. В последнее время компания активизировала рекламу своей линии красок Dulux, создав специальные сайты для её продажи, использующие логотип AkzoNobe и участвуя во множестве ярмарок, включая Russian Interior Week 2023 и Dulux Color of the Year 2024 в Санкт-Петербурге. Это выглядит тем более вызывающе, что хорошо известно: краски и защитные покрытия от АkzoNobel использовались для наружных работ на Крымском мосту, построенном Россией после оккупации полуострова.
В европейской прессе периодически появляются расследования нарушений санкционного законодательства, но большинство из них в лучшем случае ограничиваются незначительными штрафами.
Не в силах коснуться всех нарушителей (в Украине по ним составляется подробная база данных), мне бы хотелось остановиться на деле, получившем в последнее время значительную огласку – и касается оно российских подразделений всё той же Tikkurila, которая пришла в Россию в 1995 году, а с 2000 года запустила там собственное производство. Tikkurila развернула в стране столь бурную деятельность, что в 2020 году американская PPG, обосновывавшая своё решение о приобретении Tikkurila, особо указала на её сильные позиции в России и странах Балтии. В июне 2022 года компания объявила о решении уйти с российского рынка – сначала прекратить поставки продукции российским государственным предприятиям и нефтехимической промышленности, а затем полностью свернуть бизнес. Несколько позже, однако, это заявление было удалено с сайта материнской компании (хотя адрес строки на сайте по-прежнему говорит сам за себя), а права на бренд были переданы под управление российского общества с ограниченной ответственностью ООО «Тиккурила», с 2008 года зарегистрированного по тому же адресу в Санкт-Петербурге, где ранее располагалось представительство головной компании. Согласно выпискам из российских реестров, ООО «Тиккурила» принадлежит Tikkurila Oyj, финской материнской компании (не отрицает этого и сайт российской фирмы). Имея восемь дочерних компаний по всей России, ООО «Тиккурила» сообщила о выручке в 10,92 млрд. рублей (около 150,6 млн. евро) за 2022 финансовый год, а в 2023 году сохранила позицию крупнейшего поставщика красок в России.
Особенно примечательным нынешний этап развития бинеса Tikkurila в России выглядит благодаря трём обстоятельствам.
Во-первых, компания заявила ещё в 2022 году, что передаёт контроль над российским бизнесом менеджменту местного подразделения. Эта схема, хочу заметить, применялась многими иностранными компаниями в России ради того, чтобы сделать отчуждение своих активов обратимым: практически всегда подобные сделки совершались с указанием на возможность обратного выкупа контрольного пакета акций или паёв на протяжении трёх-пяти лет. В числе наиболее известных сделок такого рода можно отметить уступки контроля в пользу российских управленцев со стороны Halliburton, Xerox, McKinsey, Tchibo, TetraPak и ряда других; по тому же пути сейчас идёт и Leroy Merlin, одна из самых заметных не желающих уходить из России иностранных компаний. Однако, как отмечают журналисты-расследователи, даже о такой сделке, якобы предпринятой Tikkurila, нет никаких подтверждений.
Компания Tikkurila Oyj стала одной из немногих иностранных компаний в России, которая сегодня пытается активно опровергать факт своего присутствия на российском рынке
Во-вторых, в 2022-2023 годах компания провела серьёзную реструктуризацию российского бизнеса, консолидировав несколько фирм, входивших в число её основных контрагентов, в т.ч. три фирмы группы «Литум», на которые были оформлены производственные активы в Москве, Коломне и Липецке. Все они прежде принадлежали той же PPG и её дочерним европейским компаниям – и в результате консолидации на счета продавцов было выведено 6,22 млрд. рублей (или чуть менее 100 млн. евро по тогдашнему курсу). При этом сделка была осуществлена не частными лицами, а непосредственно ООО «Тиккурила», что исключает всякое отношение к ней менеджеров российского подразделения компании. Заметим: и в 2022-м, и в 2023 году Tikkurila Oyj не прекратила поставки в адрес ООО «Тиккурила».
В-третьих, компания Tikkurila Oyj стала одной из немногих иностранных компаний в России, которая сегодня пытается активно опровергать факт своего присутствия на российском рынке, тогда как большинство прочих оставшихся в России западных фирм его обычно игнорируют. В частности, после публикации большого материала российским оппозиционным ресурсом The Insider, компания выпустила целую серию объяснений, обвинив его авторов в предвзятости и лжи. Проблема, однако, состоит в том, что коллеги из издания The Insider подтверждали все свои утверждения выписками и статистическими выкладками, в то время как владельцы Tikkurila Oyj – лишь заявлениями. Однако продолжающаяся (на ресурсе The Insider недавно появился ответ владельцам бренда) полемика даёт много информации о том, как европейские компании пытаются строить бизнес в России в условиях войны.
Я бы выделил тут как минимум пять know-how.
Во-первых, это «передача контроля» над бизнесом российским управленцам (в случае с Tikkurila об этом было объявлено даже несмотря на то, что документально оформленной сделки не состоялось, но в большинстве других случаев формальности соблюдаются) – этот шаг позволяет, с одной стороны, формально выйти из бизнеса и даже – что характерно – списать значительную часть инвестиций по причине искусственно заниженной цены продажи, но, с другой стороны, оставляет возможность вернуться в бизнес в ситуации, когда санкционные и имиджевые последствия такого шага покажутся корпоративному руководству приемлемыми или будут сняты.
Во-вторых, это проведение многочисленных сделок слияния и поглощения между дружественными и дочерними компаниями, позволяющих скрыть прежде существовавшие отношения прямого владения российской «дочкой» со стороны головной корпорации. Как правило, все фирмы, создававшиеся для целей оптимизации управления или налогообложения, консолидируются на балансе компании, избранной в качестве основного номинального собственника российского бизнеса – это, вероятно, по замыслу иностранной головной компании, снижает внимание к её сохраняющимся отношениям с российским подразделением.
В-третьих, это распространение публичной информации о том, что начиная с некоей даты российская компания, даже если она сохраняет общее с головной наименование, лишается прав на использование бренда в целом или отдельных торговых марок (в этом отношении «круче всех» оказался LeroyMerlin, заявивший о «передаче» своего бизнеса российскому менеджменту [представленному, кстати, гражданином Франции] и смене названия российской «дочки» ради продолжения бизнеса под прежним брендом). Однако случай, когда головная компания (та же Tikkurila) не препятствует регистрации в России прав на её бренды от имени якобы уже не имеющей к ней отношения дочерней компании (это было сделано с начала войны как минимум пять раз) только потому, что в России царит правовой беспредел, и возможностей влияния на местный менеджмент нет, уникален. Потому что ни в российских, ни в международных арбитражах к ООО «Тиккурила» не подано ни одного иска в связи с нарушением использования ею торговых марок Tikkurila Oyj для операций в России.
Компании, которые находят покупателей на свои активы (типа датской Carlsberg), оперативно лишаются их через национализацию, и именно этого хотят избежать те, кто рассказывает сказки о том, что их не пускают «на выход».
В-четвёртых, стоит с большой осторожностью подходить к сообщениям о том, что при выходе с российского рынка компания сталкивается с препятствиями со стороны местных властей (Tikkurila Oyj говорила, что она не может найти решения проблемы более пятнадцати месяцев). Таких страдальцев мы видим довольно много – вплоть до Total Energies и Raiffeisen Bank (деятельность обоих либо уже отчасти стала [через ограничения против Арктик-СПГ2] либо скоро станет объектом специальных международных санкций) – но их мучения говорят только об отсутствии желания реально избавиться от российского бизнеса. Компании, которые находят покупателей на свои активы (типа датской Carlsberg), оперативно лишаются их через национализацию, и именно этого хотят избежать Tikkurila и те, кто рассказывает сказки о том, что их не пускают «на выход».
В-пятых, и это, видимо, одно из самых важных обстоятельств, сохранение общего названия и единого собственника позволяет снизить контроль за поставками подсанкционных материалов и товаров в Россию, изображая таковые как их перемещение между элементами корпоративной структуры (an intra-company trades), на которые сегодня приходится значимая доля международного товарооборота. Тонны запрещённых к экспорту в России субстанций, о которых пишет тот же The Insider, непосредственно поступали в адрес «Тиккурила ООО» от финской Tikkurila Oyj. Вероятно, европейским контролирующим структурам следовало бы обратить особое внимание на подобные торговые практики, а европейским политикам и активистам – направить запросы в Еврокомиссии относительно этих сделок.
Подведем итоги: нет ничего преступного в том, чтобы любые компании зарабатывали прибыль – особенно в случае, если их деятельность не относится к бизнесу на производстве оружия, например. Но в случае современной России респектабельному бизнесу было бы желательно соблюдать некоторые правила приличия. Если заявлено об уходе с российского рынка по принципиальным соображениям – уходи, а не виляй. Если есть желание остаться, то не стоит рассказывать сказки о том, что твою продукцию продают под твоим брендом без твоего согласия, а ты не можешь даже для проформы подать в суд. Ну и, разумеется, не стоит делать удивлённые глаза и обвинять журналистов во лжи, когда они публикуют доступные всем регистрационные свидетельства компаний, их бухгалтерскую отчётность и тем более их собственные заявления, позднее стёртые с корпоративных сайтов. Ничто так не повышает капитализацию компании, как её прозрачность и честность – и даже текущие прибыли, полученные в путинской России, могут в будущем не перевесить издержек от потери репутации.