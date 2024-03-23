МНЕНИЕ | Прощаются, но не уходят: как западные компании продолжают вести бизнес в России

В-пятых, и это, видимо, одно из самых важных обстоятельств, сохранение общего названия и единого собственника позволяет снизить контроль за по­ставками подсанкционных материалов и товаров в Россию, изображая тако­вые как их перемещение между элементами корпоративной структуры (an intra-company trades), на которые сегодня приходится значимая доля между­народного товарооборота. Тонны запрещённых к экспорту в России субстан­ций, о которых пишет тот же The Insider, непосредственно поступали в адрес «Тиккурила ООО» от финской Tikkurila Oyj . Вероятно, европейским контро­лирующим структурам следовало бы обратить особое внимание на подоб­ные торговые практики, а европейским политикам и активистам – направить запросы в Еврокомиссии относительно этих сделок.

Подведем итоги: нет ничего преступного в том, чтобы любые компании зарабаты­вали прибыль – особенно в случае, если их деятельность не относится к биз­несу на производстве оружия, например. Но в случае современной России респектабельному бизнесу было бы желательно соблюдать некоторые прави­ла приличия. Если заявлено об уходе с российского рынка по принципиаль­ным соображениям – уходи, а не виляй. Если есть желание остаться, то не сто­ит рассказывать сказки о том, что твою продукцию продают под твоим брен­дом без твоего согласия, а ты не можешь даже для проформы подать в суд. Ну и, разумеется, не стоит делать удивлённые глаза и обвинять журналистов во лжи, когда они публикуют доступные всем регистрационные свидетель­ства компаний, их бухгалтерскую отчётность и тем более их собственные за­явления, позднее стёртые с корпоративных сайтов. Ничто так не повышает капитализацию компании, как её прозрачность и честность – и даже текущие прибыли, полученные в путинской России, могут в будущем не перевесить издержек от потери репутации.