За рубежом
23.03.2024, 11:32

В Псковской области после теракта в „Крокус сити холле“ закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией

 
В Псковской области закрыли погран переход Шумилкино-Лухамаа на выезд из России.
В Псковской области закрыли погран переход Шумилкино-Лухамаа на выезд из России.
ФОТО: телеграм-канал K8442

В Псковской области после теракта в „Крокус сити холле“ закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией.

Как сообщили „Псковской губернии“ очевидцы, всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах, где уже начинают образовываться очереди.

По информации издания, к работе на этом погранпункту привлекут дополнительно сотрудников Псковской таможни.

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