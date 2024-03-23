В Псковской области после теракта в „Крокус сити холле“ закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией.

Как сообщили „Псковской губернии“ очевидцы, всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах, где уже начинают образовываться очереди.

По информации издания, к работе на этом погранпункту привлекут дополнительно сотрудников Псковской таможни.

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