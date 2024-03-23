23.03.2024, 11:32
В Псковской области после теракта в „Крокус сити холле“ закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией
ФОТО: телеграм-канал K8442
В Псковской области после теракта в „Крокус сити холле“ закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией.
Как сообщили „Псковской губернии“ очевидцы, всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах, где уже начинают образовываться очереди.
По информации издания, к работе на этом погранпункту привлекут дополнительно сотрудников Псковской таможни.
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