ФСБ: после совершения теракта в „Крокусе“ подозреваемые собирались перейти границу с Украиной и „имели соответствующие контакты на украинской стороне“

В машине, как утверждает Baza, было шесть человек — четверым удалось сбежать, двоих задержали. По информации Baza, задержанные — граждане Таджикистана. Официально российские правоохранительные органы о задержании причастных к теракту в „Крокус Сити Холле“ не сообщали.

Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.

Все подозреваемые по информации BAZA - граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

То, что двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в Подмосковье задержаны, остальных ищут, также утверждает депутат Госдумы Хинштейн. В своем телеграм-канале он сообщает, что, по предварительной информации, „Рено“, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться.

В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства.

В салоне „Рено“ найдены пистолет „ПМ“, магазин к автомату „АКМ“ и паспорта граждан Таджикистана.

В то же МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.

ФСБ утверждает, что после совершения теракта в „Крокусе“ подозреваемые собирались перейти границу с Украиной и „имели соответствующие контакты на украинской стороне“

В спецслужбе добавили, что задержанных этапируют в Москву.

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