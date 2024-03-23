МНЕНИЕ | Путин начал царствовать терактами и закончит ими?

Почему я считаю, что Крокус - это Каширка 2, дело рук Путина и ФСБ.

1. Время. Если бы теракт был делом рук врагов Путина, они, конечно, не ждали бы, когда он спокойно переизберется, а устроили теракт до выборов, чтобы испортить ему благостную избирательную кампанию.

2. Цель. Заявления российских властей в последние дни недвусмысленно свидетельствовали о готовящейся мобилизации и эскалации войны (см. мой утренний пост). Нужен был только кровавый повод, позволяющий „продать“ эту непопулярную меру населению. И они его создали.

3. Почерк. Этот теракт заставляет вспомнить другие чекистские провокации, прежде всего взрывы домов в Москве и Волгодонске, обеспечившие общественную поддержку Второй Чеченской и избранию Путина. Сложная подготовка, большие задействанные ресурсы, монструозные результаты. Вряд ли кто-то, кроме самих чекистов, был способен провести такой широкомасштабный теракт в полицейской Москве.

Путин начал царствовать провокационными терактами и заканчивает ими же?

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