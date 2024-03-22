„В зале были и пожилые, и люди с маленькими детьми. Надеюсь, они успели выбраться“. Что рассказывают очевидцы теракта в „Крокусе“
В подмосковном концертом зале „Крокус Сити Холл“ произошел теракт. Несколько вооруженных мужчин (кто они — неизвестно) открыли стрельбу перед выступлением группы „Пикник“ — на данный момент известно о 40 погибших и более 100 раненых. Сейчас в здании продолжается пожар. Вот что о теракте рассказывают те, кто сам находился в зале в момент нападения, и те, у кого на концерте „Пикника“ были близкие, пишет Meduza.
Лилия
Моя мама работает в „Крокусе“ и сегодня была на смене. [Сначала она] услышала выстрелы, а когда всех вывели, и люди перешли на другую сторону МКАДа, услышала взрыв — и увидела, как поднялся дым.
К счастью, ее успели эвакуировать — буквально в последний момент перед тем, как случился взрыв и начала рушиться крыша здания. Ей пришлось добираться домой пешком из-за вставшего МКАДа и неработающего метро. Пока неясно, будут ли она и остальные сотрудники выходить на работу в ближайшее время. Скорее всего, следующие дни все будут сидеть по домам: слишком опасно.
Я сама живу на соседней станции от „Крокуса“, и уже больше часа за окном не прекращается вой сирен „скорых“, а в сторону „Крокуса“ летят вертолеты.
Это невыносимо, это страшно, и мне очень жаль всех, кто не смог спастись.
Ольга
Я была уже в зале на своем месте, когда все началось, и не сразу поняла, что происходит. Минут за пять до начала концерта стал слышен странный шум — и я сначала подумала, что это фанклуб [„Пикника“] что-то делает, как часто бывает на концертах.
Потом [раздались] звуки как будто петард — я не сразу поняла, что это [были] выстрелы. Судя по тому, как звучали выстрелы, они были довольно далеко от меня — видимо, в холле. Потом через зал побежали сотрудники „Крокуса“ и всех погнали к сцене — через нее и удалось пробраться к выходу. Пока бежала, слышала, как кричали другие люди, которые кого-то потеряли в толпе. Раненых не видела.
Мне очень повезло взять билет на шестой ряд с краю — выход с него никто не блокировал, удалось быстро выбраться через сцену, добежать до дороги и уехать на такси еще до пожара. К тому моменту [к зданию] уже подъезжала полиция.
Помню, что в зале были люди очень разного возраста — и пожилые, и с маленькими детьми даже. Надеюсь, что они успели выбраться.
Михаил
Моя мама буквально была в здании [„Крокуса“] во время теракта: поехала на концерт с подругами.
Я сидел, играл в „доту“ — тут пришло сообщение. Я краем глаза увидел что-то про выстрелы, и тут же мама позвонила сама. Сказала, что она услышала выстрелы и каким-то образом сбежала из концертного зала, но отбилась от подруг: они вышли [из здания], а она сама заперта в каком-то подвале.
В подвал начал набираться дым — и тут дверь вышибли силовики: ОМОН взломал двери и вывел их на улицу. Она была в первых рядах, а за ней было явно меньше людей, чем было внутри на тот момент, и она думает, что те задыхаются или уже задохнулись внутри.
Приехала на такси обгоревшая и в истерике. В копоти, в пепле, губы в кровь искусаны. Сейчас она в шоке: сидит на балконе, пытается отдышаться, напугана до ужаса.
Я думал, что останусь сиротой. Не знаю, каким чудом она не пострадала и не задохнулась. Надеюсь, ответственных найдут, и желательно, чтобы местные сделали это раньше полиции. Не то их просто посадят, а это слишком мягко для такого ужаса.
Михаил Голиков
главный дирижер государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества
Произошло какое-то чудовищное событие. Я сперва услышал выстрелы только в фойе, а потом они уже в зале раздались. И после этого выводил оркестр со сцены. Слава богу, был закрыт занавес, и мы за ним быстро покинули сцену — буквально в течение минуты.
У нас ни раненых, ни потерянных — все в порядке. Сам пока пребываю в состоянии шока. Я, самое главное, вывел оркестр свой — мы все целы, все живы, все здоровы. И, самое главное, сейчас находимся уже в безопасности.
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