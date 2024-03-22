„В зале были и пожилые, и люди с маленькими детьми. Надеюсь, они успели выбраться“. Что рассказывают очевидцы теракта в „Крокусе“

Лилия

Моя мама работает в „Крокусе“ и сегодня была на смене. [Сначала она] услышала выстрелы, а когда всех вывели, и люди перешли на другую сторону МКАДа, услышала взрыв — и увидела, как поднялся дым.

К счастью, ее успели эвакуировать — буквально в последний момент перед тем, как случился взрыв и начала рушиться крыша здания. Ей пришлось добираться домой пешком из-за вставшего МКАДа и неработающего метро. Пока неясно, будут ли она и остальные сотрудники выходить на работу в ближайшее время. Скорее всего, следующие дни все будут сидеть по домам: слишком опасно.

Я сама живу на соседней станции от „Крокуса“, и уже больше часа за окном не прекращается вой сирен „скорых“, а в сторону „Крокуса“ летят вертолеты.

Это невыносимо, это страшно, и мне очень жаль всех, кто не смог спастись.

Ольга

Я была уже в зале на своем месте, когда все началось, и не сразу поняла, что происходит. Минут за пять до начала концерта стал слышен странный шум — и я сначала подумала, что это фанклуб [„Пикника“] что-то делает, как часто бывает на концертах.

Потом [раздались] звуки как будто петард — я не сразу поняла, что это [были] выстрелы. Судя по тому, как звучали выстрелы, они были довольно далеко от меня — видимо, в холле. Потом через зал побежали сотрудники „Крокуса“ и всех погнали к сцене — через нее и удалось пробраться к выходу. Пока бежала, слышала, как кричали другие люди, которые кого-то потеряли в толпе. Раненых не видела.

Мне очень повезло взять билет на шестой ряд с краю — выход с него никто не блокировал, удалось быстро выбраться через сцену, добежать до дороги и уехать на такси еще до пожара. К тому моменту [к зданию] уже подъезжала полиция.

Помню, что в зале были люди очень разного возраста — и пожилые, и с маленькими детьми даже. Надеюсь, что они успели выбраться.

Михаил

Моя мама буквально была в здании [„Крокуса“] во время теракта: поехала на концерт с подругами.