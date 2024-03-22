Михкельсон: теракт в Москве, судя по всему, был организован самим террористическим режимом

„Сегодняшний теракт в московском развлекательном центре, судя по всему, был организован самим террористическим режимом. По предварительным данным, погибли не менее 40 человек, а всем нападавшим (по разным данным 5-20) удалось скрыться. Спецназ отреагировал с часовым опозданием. Не исключено, что режим Путина воспользуется атакой для мобилизации людей (sic! Москвы и Санкт-Петербурга) для расширения войны против Запада. Не забывайте, что ФСБ уже вела себя подобным образом во время взрывов жилых домов в 1999 году, когда вину за случившееся возложили на чеченцев и в результате в Чечне началась новая война. Вся история закончилась переворотом ФСБ в последний день 1999 года, когда Владимиру Путину помогли прийти к власти. Напоминаю, что 19 марта Путин расценил предупреждения западных посольств о возможной подготовке теракта как шантаж“.