Правда ли, что режиссёр оскароносного фильма „20 дней в Мариуполе“ выдал за съёмки города чужие архивные кадры из Донецка?

Разберёмся, где и когда был снят оригинальный ролик с курткой. Хотя во многих публикациях 2024 года утверждается, что видео было снято в Донецке, «Первый канал» показал эти кадры в репортаже про обстрел Горловки — города к северу от Донецка. Этим же изображением иллюстрировали новость телеканал RT и РИА «Новости Украина». Речь идёт об обстреле, который произошёл 14 ноября 2014 года. Тогда почему снятое несколько лет назад в Горловке видео было показано в фильме про события 2022 года в Мариуполе?

Мы также посмотрели короткометражку Артёма Гришанова «Игрушки». На YouTube-канале автора (в описании он представляет себя как музыканта и поэта) фильм выложен в двух версиях: первая опубликована 22 сентября 2015 года, вторая — спустя два дня. В обоих роликах присутствует та же сцена с курткой, что была использована Черновым в фильме 2023 года. В одной версии «Игрушек» вирусные кадры показаны на отметке 04:29 , в другой — на 02:48 .

Автор документального фильма « 20 дней в Мариуполе » — украинский военный репортёр Мстислав Чернов . Лента повествует о почти трёх неделях, которые он со своими коллегами в составе команды агентства Associated Press (AP) провёл в осаждённом городе после полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. До середины марта журналисты документировали происходящее в Мариуполе, включая смерти и захоронения местных жителей, бомбёжки и уничтожение города российскими военными. Одним из ключевых моментов картины стал обстрел роддома в Мариуполе — прокремлёвские пропагандисты позднее утверждали , что кадры оттуда были сфальсифицированы. 10 марта 2024 года лента «20 дней в Мариуполе» получила премию « Оскар » в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Во время церемонии награждения Чернов сказал , что, вероятно, он первый оскароносный режиссёр, который предпочёл бы не снимать свой фильм.

Бо́льшая часть «20 дней в Мариуполе» представляет собой кадры, снятые Черновым в этом городе с 24 февраля по 15 марта 2022 года. Однако в фильме в конце 16-го дня он по-английски произносит монолог, который в переводе на русский звучит так: «Бессонная ночь. В моей голове проносятся лихорадочные мысли о прошлом, настоящем и будущем. Я хочу, чтобы всё это закончилось, но у меня нет над этим власти. Моя память продолжает нести меня домой и обратно на войну. Если когда-нибудь мои дочери спросят меня: "Что ты сделал, чтобы остановить это безумие, этот садистский вирус разрушения?", я хочу иметь возможность дать им ответ». Во время этой сцены демонстрируется нарезка из видео.

Например, там показаны похороны, на которые пришло множество людей, что вряд ли могло произойти в Мариуполе в марте 2022 года из-за постоянных обстрелов осаждённого украинского города. С помощью обратного поиска по изображениям «Проверено» выяснило, что запечатлённая церемония проходила в Донецке 7 ноября 2014 года. Тогда хоронили двух подростков, которые погибли в результате артиллерийского удара, пришедшегося по школьному стадиону. Фильм «20 дней в Мариуполе» был создан совместно Associated Press и Frontline PBS, а в фотобанке AP есть видео с теми же кадрами, что использованы в документальной ленте. Хотя автор ролика не указан, Чернов упомянут в качестве фотокорреспондента, присутствовавшего на похоронах.

Также в нарезку включили кадры с обнимающимися людьми и девочкой в красной куртке. Видео с этими кадрами также есть в базе AP — оно было снято 6 апреля 2022 года в Буче. Корреспонденты засняли воссоединение двух сестёр, которые не виделись 42 дня (девочка — вероятно, их родственница).