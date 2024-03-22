Правда ли, что режиссёр оскароносного фильма „20 дней в Мариуполе“ выдал за съёмки города чужие архивные кадры из Донецка?
В середине марта 2024 года в Рунете появились сообщения о том, что в украинской документальной ленте есть плагиат: якобы её авторы неправомерно использовали кадры из старого фильма о детях Донбасса, выдав их за съёмку из Мариуполя. Мы выяснили, так ли это на самом деле.
Одним из первых, кто обратил внимание на предполагаемый плагиат, был автор Telegram-канала „Школьник-националист. Сын Листовского полка“ (145 000 просмотров на момент написания этого разбора). 18 марта он написал, что во время просмотра фильма у него возникло чувство дежавю: „Где-то я уже видел один из кадров. И точно, видел — в короткометражке „Игрушки“, вышедшей восемь лет назад и показывающей детей Донбасса, которых бомбят хохлы. Вы понимаете весь абсурд происходящего? Хохлы вставили в фильм кадр, чтобы показать, насколько кровавую и ужасную резню устроила „русня“, но при этом показывают кадры из обстрелянного ими же Донецка восьмилетней давности“. Речь идёт о коротком фрагменте с висящей на дереве розовой курткой (многие авторы считают, что она детская). Позднее автор добавил: „И ведь самое ужасное, что по всему фильму таких кадров может быть не одна сотня“. На этом „Школьник-националист“ не остановился, выпустив ещё несколько постов на ту же тему. Например, он предположил, что кадры из Донбасса могли быть сняты самим режиссёром „20 дней в Мариуполе“: „Если же это действительно [так], то тут уж быть сомнений не может. Это продуманное и наглое враньё“. Затем блогер уточнил, что на самом деле на якобы заимствованных кадрах показан не Донецк, а Горловка, и после своего расследования предположил, что первоисточник видеофрагмента — репортаж „Первого канала“ 2014 года. При этом некоторые другие авторы утверждают, что видео с курткой снято в 2015 году.Несколькими днями ранее о кадрах, которые якобы были выданы за съёмку осаждённого Мариуполя, сообщил блогер Жмиль. Во время стрима с историком Александром Штефановым он рассказал о предполагаемом плагиате, уточнив, что это не была историческая вставка о событиях 2014 года.Впоследствии историю подхватили другие ресурсы. Например, постом „Школьника-националиста“ поделились в Telegram ведущий „Первого канала“ Артём Шейнин (89 000 просмотров) и журналист Андрей Медведев (159 000), который написал: „Понятное дело, кадры сняты донецкими журналистами. Задолго до СВО“. Блогер Алексей Антонов (172 000 просмотров) заявил, что за предполагаемый плагиат дал бы „два-три раза режиссёру по е***у арматурой“. О том, что „украинский псевдодокументалист“ якобы украл кадры из короткометражного фильма, созданного в 2015 году Артёмом Гришановым, также написали Telegram-каналы Readovka (890 000 просмотров), „Голос страны“ (150 000), „Украина.ру“ (122 000), „Историк-алкоголик“ (95 000) и псевдофактчекинговый канал „Минправды“ (23 000). Аналогичные публикации широко разошлись во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут) и в соцсети X, в том числе на английском языке (тут, тут, тут и тут).
Автор документального фильма «20 дней в Мариуполе» — украинский военный репортёр Мстислав Чернов. Лента повествует о почти трёх неделях, которые он со своими коллегами в составе команды агентства Associated Press (AP) провёл в осаждённом городе после полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022 года. До середины марта журналисты документировали происходящее в Мариуполе, включая смерти и захоронения местных жителей, бомбёжки и уничтожение города российскими военными. Одним из ключевых моментов картины стал обстрел роддома в Мариуполе — прокремлёвские пропагандисты позднее утверждали, что кадры оттуда были сфальсифицированы. 10 марта 2024 года лента «20 дней в Мариуполе» получила премию «Оскар» в категории «Лучший полнометражный документальный фильм». Во время церемонии награждения Чернов сказал, что, вероятно, он первый оскароносный режиссёр, который предпочёл бы не снимать свой фильм.
«Проверено» посмотрело картину целиком и подтверждает, что там был показан вирусный кадр с розовой курткой на дереве (сцена начинается на временной отметке 01:15:29).
Мы также посмотрели короткометражку Артёма Гришанова «Игрушки». На YouTube-канале автора (в описании он представляет себя как музыканта и поэта) фильм выложен в двух версиях: первая опубликована 22 сентября 2015 года, вторая — спустя два дня. В обоих роликах присутствует та же сцена с курткой, что была использована Черновым в фильме 2023 года. В одной версии «Игрушек» вирусные кадры показаны на отметке 04:29, в другой — на 02:48.
Разберёмся, где и когда был снят оригинальный ролик с курткой. Хотя во многих публикациях 2024 года утверждается, что видео было снято в Донецке, «Первый канал» показал эти кадры в репортаже про обстрел Горловки — города к северу от Донецка. Этим же изображением иллюстрировали новость телеканал RT и РИА «Новости Украина». Речь идёт об обстреле, который произошёл 14 ноября 2014 года. Тогда почему снятое несколько лет назад в Горловке видео было показано в фильме про события 2022 года в Мариуполе?
Бо́льшая часть «20 дней в Мариуполе» представляет собой кадры, снятые Черновым в этом городе с 24 февраля по 15 марта 2022 года. Однако в фильме в конце 16-го дня он по-английски произносит монолог, который в переводе на русский звучит так: «Бессонная ночь. В моей голове проносятся лихорадочные мысли о прошлом, настоящем и будущем. Я хочу, чтобы всё это закончилось, но у меня нет над этим власти. Моя память продолжает нести меня домой и обратно на войну. Если когда-нибудь мои дочери спросят меня: "Что ты сделал, чтобы остановить это безумие, этот садистский вирус разрушения?", я хочу иметь возможность дать им ответ». Во время этой сцены демонстрируется нарезка из видео.
Например, там показаны похороны, на которые пришло множество людей, что вряд ли могло произойти в Мариуполе в марте 2022 года из-за постоянных обстрелов осаждённого украинского города. С помощью обратного поиска по изображениям «Проверено» выяснило, что запечатлённая церемония проходила в Донецке 7 ноября 2014 года. Тогда хоронили двух подростков, которые погибли в результате артиллерийского удара, пришедшегося по школьному стадиону. Фильм «20 дней в Мариуполе» был создан совместно Associated Press и Frontline PBS, а в фотобанке AP есть видео с теми же кадрами, что использованы в документальной ленте. Хотя автор ролика не указан, Чернов упомянут в качестве фотокорреспондента, присутствовавшего на похоронах.
Также в нарезку включили кадры с обнимающимися людьми и девочкой в красной куртке. Видео с этими кадрами также есть в базе AP — оно было снято 6 апреля 2022 года в Буче. Корреспонденты засняли воссоединение двух сестёр, которые не виделись 42 дня (девочка — вероятно, их родственница).
На одном из кадров показана плачущая женщина, которую держат спасатели. Согласно описанию видео из базы AP, её муж погиб в результате обстрела рынка в Харькове 21 июля 2022 года. Имя оператора снова не указано, но известно, что фотографии девушки делал Евгений Малолетка, также участвовавший в создании „20 дней в Мариуполе“.
Что касается кадров с розовой курткой, которые Чернов якобы украл из фильма 2015 года, то исходное видео из Горловки также размещено в библиотеке AP. Более того, точно известно, что последствия того обстрела снимал сам Чернов.
Таким образом, на основании приведённых выше аргументов можно сделать сразу два вывода. Во-первых, Чернов не выдавал старые кадры из Горловки за видео, снятое в Мариуполе. В фильме режиссёр использовал художественный приём: он проиллюстрировал свои „лихорадочные мысли о прошлом, настоящем и будущем“, добавив в итоговый монтаж архивные кадры событий, свидетелем которых был. Некоторые из них случились ещё в 2014-м, а часть произошла уже после отъезда Чернова из Мариуполя.
Во-вторых, плагиата, заимствования и кражи кадров, о которых писали многие провоенные блогеры, попросту не было — Чернов уже много лет работает с Associated Press и, судя по всему, сам снял последствия обстрела Горловки, в том числе кадр с висящей на дереве розовой курткой. Агентство при этом участвовало в создании документальной ленты. А вот автор короткометражки „Игрушки“ Артём Гришанов (не исключено, что незаконно) заимствовал кадры, принадлежащие AP.
Итог: Неправда