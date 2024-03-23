Подарки для почетных горожан в Нарве изменились. Почему?

Порядок вручения ежемесячных денежных подарков действует в Нарве с 2015 года. Тогда в городе было пятеро почетных горожан. Сейчас их стало больше, но не все получали положенные подарки от города. Депутаты 21 марта на сессии горсобрания приняли решение выплачивать всем нарвитянам, имеющим титул почетного горожанина, по 200 евро. Эта сумма для города не облагается налогом.

Алексей Евграфов, лидер фракции Narva, пояснил, что за время с 2015 года один почетный горожанин умер, а один уехал из Эстонии, поэтому ему подарок не выплачивается, но за почти девять лет титул почетного горожанина Нарвы получили еще четверо людей. Таким образом, сейчас в городе семеро титулованных нарвитян.

„Порядок, который был, предписывал возможность получать подарок тем горожанам, которые были отмечены на 2015 год, то есть получалось, что еще четыре человека этот подарок не получали, чтобы устранить несправедливость, это решение было принято“, - прокомментировал Алексей Евграфов.

Что касается суммы, депутат пояснил, что по существующему порядку о почетных горожанах сумма подарка может составлять 5% от зарплаты мэра, а 200 евро - это и есть 5% от зарплаты мэра города на данный момент.

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