Вадима Орлова уволили из IVIA. Он уверен, что причина - скандал с музеем

„Сейчас этим занимается мой адвокат, поэтому много говорить не буду, - сказал RusDelfi Вадим Орлов . - Но я получил уведомление о сокращении со дня в связи с реорганизацией деятельности IVIA, но об этой реорганизации разговора раньше не было, я думаю, что причина увольнения в скандале, связанном с музеем“.

Связь расторжения рабочих отношений с ситуацией в музее не подтверждает член правления IVIA Теэт Куусмик, пишет „Северное побережье“. Он отрицает какое-либо давление на него со стороны с целью увольнения Орлова. „У нас - свобода слова, и то, что человек высказал где-то в горсобрании или в качестве члена совета другой организации, к делу не относится. То, что эти вещи совпали по времени, является простым совпадением“, - говорит Куусмик.

Напомним, что еще в начале марта Нарвский музей открыл выставку „Narva 44“, посвященную мартовским бомбардировкам города 1944 года, после которой двое из шести членов совета музея, Вадим Орлов и Алексей Мяги, высказали претензии руководителю музея Марии Сморжевских-Смирновой. Они заключались в том, что музей имел отношение к листовке, на которой были изображены рядом, в сравнении, разбомбленные школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году. Также на листовке было написано, что Россия всегда совершала военные преступления. Листовка была подготовлена организацией Propastop, которая участвовала в создании выставки наряду с другими партнерами музея. О вопросах и претензиях членов совета Мария Сморжевских-Смирнова сообщила министру культуры, письмо было опубликовано в СМИ. Данные высказывания, например, министерством культуры и Союзом музеев Эстонии были названы как антиэстонские. После чего представители Союза музеев Эстонии и Хейди Пурга, министр культуры, предложили мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета музея Мяги и Орлова, потому что они на стороне тех, кто распространяет российский нарратив по поводу событий Второй мировой войны. Тоотс решил, что важнее сохранить трудовой мир в коллективе музея, и оставил Орлова и Мяги в совете.