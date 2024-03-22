Вадима Орлова уволили из IVIA. Он уверен, что причина - скандал с музеем(3)
Нарвского депутата Вадима Орлова, который 14 лет развивал Нарвский промышленный парк и привлекал в него новые компании, уволили из Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа (IVIA). Его работодатель говорит, что причина в реорганизации агентства, но Орлов уверен, что это произошло из-за скандала с Нарвским музеем.
„Сейчас этим занимается мой адвокат, поэтому много говорить не буду, - сказал RusDelfi Вадим Орлов. - Но я получил уведомление о сокращении со дня в связи с реорганизацией деятельности IVIA, но об этой реорганизации разговора раньше не было, я думаю, что причина увольнения в скандале, связанном с музеем“.
Связь расторжения рабочих отношений с ситуацией в музее не подтверждает член правления IVIA Теэт Куусмик, пишет „Северное побережье“. Он отрицает какое-либо давление на него со стороны с целью увольнения Орлова. „У нас - свобода слова, и то, что человек высказал где-то в горсобрании или в качестве члена совета другой организации, к делу не относится. То, что эти вещи совпали по времени, является простым совпадением“, - говорит Куусмик.
Напомним, что еще в начале марта Нарвский музей открыл выставку „Narva 44“, посвященную мартовским бомбардировкам города 1944 года, после которой двое из шести членов совета музея, Вадим Орлов и Алексей Мяги, высказали претензии руководителю музея Марии Сморжевских-Смирновой. Они заключались в том, что музей имел отношение к листовке, на которой были изображены рядом, в сравнении, разбомбленные школы в Нарве в 1944 году и в Украине в 2022 году. Также на листовке было написано, что Россия всегда совершала военные преступления. Листовка была подготовлена организацией Propastop, которая участвовала в создании выставки наряду с другими партнерами музея. О вопросах и претензиях членов совета Мария Сморжевских-Смирнова сообщила министру культуры, письмо было опубликовано в СМИ. Данные высказывания, например, министерством культуры и Союзом музеев Эстонии были названы как антиэстонские. После чего представители Союза музеев Эстонии и Хейди Пурга, министр культуры, предложили мэру Нарвы Яану Тоотсу отозвать из совета музея Мяги и Орлова, потому что они на стороне тех, кто распространяет российский нарратив по поводу событий Второй мировой войны. Тоотс решил, что важнее сохранить трудовой мир в коллективе музея, и оставил Орлова и Мяги в совете.
20 марта Партия реформ исключила Орлова из своих рядов за нарушение репутационной этики. И сегодня, 22 марта, Орлова уволили из IVIA.
Орлов настаивает на том, что его вопросы к музею были связаны не с содержанием листовки, а с тем, почему музей оплачивал их изготовление и распространение, хотя имеет ряд финансовых трудностей. Факт, что музей не финансировал печать листовок, стал известен депутату и члену совета Орлову позднее.
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