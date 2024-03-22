Прощай, Ванамеэс! Умер самый старый обитатель Таллиннского зоопарка

Сегодня утром в Таллиннском зоопарке умер крокодил по кличке Ванамеэс. Ему был 61 год. Результаты вскрытия показали, что животное умерло от старости.

Ванамеэс появился на свет в 1963 году в берлинском зоопарке Тирпарк. В Таллинн он прибыл в 1972 году, поселившись в старом зоопарке, который в то время располагался на краю Кадриорга. Ванамеэс был последним обитателем зоопарка, который успел пожить как в Кадриорге, так и в Вескиметса. Более 50 лет он приносил радость работникам и гостям зоопарка.

Заботились о Ванамеэсе многие и бывшие, и нынешние сотрудники зоопарка. Некоторым из них удалось даже подружиться с крокодилом. Хотя из-за своих размеров, скорости и мощного удара хвостом гребнистый крокодил представляет серьезную угрозу для человека, сотрудники зоопарка считают, что Ванамеэс был относительно спокойным животным. Он узнавал знакомых ему людей по голосу и поведению, а также откликался на свое имя. Более опытные сотрудники зоопарка настолько хорошо знали Ванамеэса, что понимали, что он хочет, лишь взглянув на него.

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