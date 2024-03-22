ВИДЕО | "Что за эвакуация?! Это называется отправить детей на отдых!“ Что говорят белгородские власти своим гражданам?

Соответствуют ли действительности многочисленные заявления российских властей об обязательной эвакуации жителей Белгородской области? Куда именно планируется отправить 9000 детей? Эксперимент Delfi TV дает ясное представление о реальных условиях жизни в обстреливаемом российском городе.