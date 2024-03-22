Новости России
22.03.2024, 18:01

ВИДЕО | "Что за эвакуация?! Это называется отправить детей на отдых!“ Что говорят белгородские власти своим гражданам?

 
Aleksander Algo
Andrei Jakubovitš
Jasper Käänik

Соответствуют ли действительности многочисленные заявления российских властей об обязательной эвакуации жителей Белгородской области? Куда именно планируется отправить 9000 детей? Эксперимент Delfi TV дает ясное представление о реальных условиях жизни в обстреливаемом российском городе.

Представившись обеспокоенным жителем Белгорода, журналист DelfiTV Андрей позвонил по телефону нескольким местным чиновникам, социальным работникам и сотрудникам детских садов, чтобы выяснить, как обстоят дела с эвакуацией детей.

Оказалось, что ни о какой обязательной эвакуации и речи не идет.

RusDelfi
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