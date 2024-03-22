22.03.2024, 18:01
ВИДЕО | "Что за эвакуация?! Это называется отправить детей на отдых!“ Что говорят белгородские власти своим гражданам?
Соответствуют ли действительности многочисленные заявления российских властей об обязательной эвакуации жителей Белгородской области? Куда именно планируется отправить 9000 детей? Эксперимент Delfi TV дает ясное представление о реальных условиях жизни в обстреливаемом российском городе.
Представившись обеспокоенным жителем Белгорода, журналист DelfiTV Андрей позвонил по телефону нескольким местным чиновникам, социальным работникам и сотрудникам детских садов, чтобы выяснить, как обстоят дела с эвакуацией детей.